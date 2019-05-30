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TİKA’dan Paraguay’da iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2019 yılı Ramazan programları kapsamında Paraguay’da iftar programı ve gıda dağıtımı gerçekleştirildi.Paraguay’ın Ciudad Del Este şehrinde düzenlenen iftar programına, Türkiye’nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Paraguay Arap İslam Merkezi Başkanı, Ciudad Del Este Belediye Başkanı, din adamları ve sivil toplum temsilcileri ile bölgede yaşayan Müslümanlar katıldı.200’den fazla kişinin katılımıyla Paraguay Arap İslam Birliğinde gerçekleştirilen iftar programında konuşma yapan Büyükelçi ERSOY, TİKA’nın Paraguay’da bir çok faaliyet gerçekleştirdiğini belirterek bu programla birlikte Paraguaylı müslümanlarla birarada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.Diğer taraftan, Paraguay Devlet Başkanının eşi himayelerindeki Sosyal Yardım ve Dayanışma Kurumu ile işbirliğinde Ciudad Del Este şehrinin 23 Ekim Mahallesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardım paketi dağıtıldı.

TİKA’dan Paraguay’da iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2019 yılı Ramazan programları kapsamında Paraguay’da iftar programı ve gıda dağıtımı gerçekleştirildi.
Paraguay’ın Ciudad Del Este şehrinde düzenlenen iftar programına, Türkiye’nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Paraguay Arap İslam Merkezi Başkanı, Ciudad Del Este Belediye Başkanı, din adamları ve sivil toplum temsilcileri ile bölgede yaşayan Müslümanlar katıldı.
200’den fazla kişinin katılımıyla Paraguay Arap İslam Birliğinde gerçekleştirilen iftar programında konuşma yapan Büyükelçi ERSOY, TİKA’nın Paraguay’da bir çok faaliyet gerçekleştirdiğini belirterek bu programla birlikte Paraguaylı müslümanlarla birarada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Diğer taraftan, Paraguay Devlet Başkanının eşi himayelerindeki Sosyal Yardım ve Dayanışma Kurumu ile işbirliğinde Ciudad Del Este şehrinin 23 Ekim Mahallesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardım paketi dağıtıldı.

TİKA’dan Paraguay’da iftar

TİKA’dan Paraguay’da iftar

TİKA’dan Paraguay’da iftar

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