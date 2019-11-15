TİKA’dan Paraguay’da tarım meslek lisesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Paraguay’ın Don Idilio Castiglioni Nuez Tarım Teknik Meslek Lisesine teknik ekipman desteği sağlandı.

Paraguay’ın başkenti Asuncion’a 200 km uzaklıkta Itacurubi Del Rosario adlı şehirinde bulunan Don Idilio Castiglioni Nuez Tarım Teknik Meslek Lisesinin eğitim kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, uygulamalı eğitimlerin verildiği atölyeye teknik ekipmanlar TİKA tarafından temin edildi.

Paraguay’da tarım mekaniği konusunda lise düzeyinde eğitim veren 2 okuldan biri olan Don Idilio Castiglioni Nuez Tarım Teknik Meslek Lisesinde yaklaşık 150 öğrenci eğitim görüyor. Aynı zamanda söz konusu okuldan mezun olan öğrencilerin %90’ı tarım sektöründe çeşitli alanlarda görev alıyor.

Yapılan teslim törenine Türkiye Cumhuriyeti. Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Paraguay Dışişleri Eski Bakanı Luis Alberto Castiglioni, Paraguay Tarım Bakan Yardımcısı Mario Leon, Bölge Milletvekili Pastor Sorıa ve Belediye Başkanı Don Melo ve yerel basın mensupları katıldı.

Töreninde konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ersoy, TİKA tarafından yürütülen sağlık ve eğitim projelerinin iki ülkeyi yakınlaştırmak bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Paraguay Dışişleri Eski Bakanı Castiglioni, yaptığı konuşmada ise bu okuldan mezun olan öğrencilerin hemen iş bulduğunu hatırlatarak TİKA tarafından destek verilen bu projenin iki ülke arasındaki dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu söyledi. Konuşmasını Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hususi teşekkürlerini ileterek bitirdi.

Paraguay Tarım Bakan Yardımcısı Leon da öğrencilere seslenerek ekipman ve makinelerin Türk Halkının hediyesi olduğunu ve sonraki öğrencilerinde kullanması için iyi bir şekilde kullanmalarını tavsiye etti.

Açılış vesilesiyle öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

