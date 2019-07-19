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TİKA'dan Romanya'da "Tecrübe Paylaşım Programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 20:14 | Son Güncelleme

TİKA'dan Romanya'da "Tecrübe Paylaşım Programı"

BÜKREŞ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Romanya'ya gelen gönüllü gençler, Mecidiye Hastanesi poliklinik bölümünün tadilat çalışmalarına katıldı.

Tecrübe Paylaşım Programı gönüllüleri, yılda yaklaşık 150 bin kişiye hizmet veren Mecidiye Hastanesi Poliklinik Bölümü tadilatı çalışmalarına destek verdi.

Program kapsamında gençler, bakım ve temizliğini yaptıkları Bükreş Türk Şehitliği'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında şehitler için 251 fidan dikimi etkinliğine de katıldı.

Gönüllü gençler, Mecidiye'deki Kemal Atatürk Ulusal Koleji, TİKA tarafından tadilat ve donanımı tamamlanan Köstence Sokak Çocukları Gündüz ve Gece Barınağıyla, restorasyon projeleri hazırlatılan Hünkar Camisi'ni de ziyaret etti.

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Romanya Tecrübe paylaşımı tika

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