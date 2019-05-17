TİKA'dan Sırbistan'da serebral ve çocuk felçli kişilere istihdam

UZİCE (AA) - Türk İşbirliği ve

Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan’ın güneyinde bulunan Uzice

şehrinde yaşayan serebral ve çocuk felçli kişilerin istihdamına yönelik proje başlattı.

TİKA’dan yapılan açıklamada, engellileri ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamaya teşvik eden 130

üyeli Uzice Serebral ve Çocuk Felci Derneğinin, bölgedeki engellilere istihdam

olanağı sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Uzice şehrinde çalışmak

isteyen 168 engellinin yaşadığı ifade edilen açıklamada, derneğin, TİKA’nın

desteğiyle açacağı özel izinli firmada en az 5 engelliye süresiz istihdam

sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, projenin amacının engelli

kişilerin gelir elde edici faaliyetlerle desteklenerek hayat kalitelerinin

iyileştirilmesi, haklarının geliştirilmesi ve korunması, diğer vatandaşlarla

eşitlenmesi ve yerel toplulukla entegrasyonunun sağlanması olduğu vurgulandı.

Proje kapsamında, özel izinli firma için kükürt

odası, kuru meyve için öğütme değirmeni, elma kesme makinesi, vakum paketleme

makinası, ölçme makinesi, refraktometre, el arabası, klima sistemi ve sürgülü

kapı tahsis edildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu firmada üretilecek ürünlerin

Sırbistan piyasasında talep edilen ürünler olması nedeniyle engelli kişilerin sürdürülebilir bir temelde

istihdam edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

- TİKA’dan Novi Pazar’daki yetimlere

yardım

Öte yandan, TİKA tarafından, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak

bölgesindeki Novi Pazar şehrinde iftar programı düzenlendi.

Programın ardından 100’den fazla yetim çocuğa okul çantası

ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

