TİKA'dan Sırbistan'da serebral ve çocuk felçli kişilere istihdam

UZİCE (AA) - Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan’ın güneyinde bulunan Uzice
şehrinde yaşayan serebral ve çocuk felçli kişilerin istihdamına yönelik proje başlattı.
TİKA’dan yapılan açıklamada, engellileri ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamaya teşvik eden 130
üyeli Uzice Serebral ve Çocuk Felci Derneğinin, bölgedeki engellilere istihdam
olanağı sağlamayı hedeflediği kaydedildi.
Uzice şehrinde çalışmak
isteyen 168 engellinin yaşadığı ifade edilen açıklamada, derneğin, TİKA’nın
desteğiyle açacağı özel izinli firmada en az 5 engelliye süresiz istihdam
sağlanacağı belirtildi.
Açıklamada, projenin amacının engelli
kişilerin gelir elde edici faaliyetlerle desteklenerek hayat kalitelerinin
iyileştirilmesi, haklarının geliştirilmesi ve korunması, diğer vatandaşlarla
eşitlenmesi ve yerel toplulukla entegrasyonunun sağlanması olduğu vurgulandı.
Proje kapsamında, özel izinli firma için kükürt
odası, kuru meyve için öğütme değirmeni, elma kesme makinesi, vakum paketleme
makinası, ölçme makinesi, refraktometre, el arabası, klima sistemi ve sürgülü
kapı tahsis edildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu firmada üretilecek ürünlerin
Sırbistan piyasasında talep edilen ürünler olması nedeniyle engelli kişilerin sürdürülebilir bir temelde
istihdam edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
- TİKA’dan Novi Pazar’daki yetimlere
yardım
Öte yandan, TİKA tarafından, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak
bölgesindeki Novi Pazar şehrinde iftar programı düzenlendi.
Programın ardından 100’den fazla yetim çocuğa okul çantası
ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.
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