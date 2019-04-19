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TİKA'dan Sudan'ın tarımsal altyapısına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 22:44 | Son Güncelleme

TİKA'dan Sudan'ın tarımsal altyapısına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın Güney eyaletlerinden Sinnar, Cezire ve Darfur Valilikleri ile Afrika Teknoloji Kenti iş birliğiyle, bölge çiftçilerine tohum, meyve fidanı ve zirai aletler dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da 2010'dan bu yana yürütülen tarımsal kalkınma projelerinden ülkenin çeşitli bölgelerinde verimli sonuçlar alındığı belirtildi.

Darfur Eyaleti'nde gerçekleştirilen tohum projesinin, bölgede istihdamın arttırılması ve özellikle açlık ve kıtlıkla mücadelede önemli katkı sağladığına vurgu yapıldı.

Projelerin, hem kamplar hem de köylerde yaşayan dar gelirlilerin bölgeden göçünü engellerken, bu kişilerin geçimlerini sağlamasına katkıda yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, Darfur'un çeşitli bölgeleri dahil olmak üzere Sinnar ve Cezire eyaletlerinde, 2017'den bu yana gerçekleştirilen tohum, meyve fidanı ve zirai aletler projesinden, yaklaşık 600 bin dar gelirli Sudanlı çiftçi ile kamplarda zor koşullarda yaşayan ve yerleşik hayata geçmek isteyen mültecilerin faydalandığı kaydedildi.

Darfur, Sinnar ve Cezire Eyalet Valileri, gerçekleştirilen eğitim, sağlık, tarım ve diğer projelerle "Türk hükümetinin ülkede her sene bayram havası yaşattığını" ifade ederek hem Türk hükümetine ve halkına hem de TİKA'ya teşekkür etti. Valiler, söz konusu projelerin devam etmesininin faydalı olacağını belirtti.

- TİKA'dan Sudan'a birçok alanda destek

TİKA, 2019 itibariyle tohum, meyve fidanı ve zirai aletler projesi kapsamında, Darfur'un 5 eyaleti ile Cezire ve Sinnar eyaletlerinde, 59 ton sarı ve beyaz darı, yer fıstığı, süper bakla, bamya, domates, soğan, kavun, havuç, karpuz ve susam tohumları ile 3 bin adet muz, guava, mango, greyfurt meyve fidanı, saban ve sulama pompası dağıttı.

TİKA ayrıca, Nyala'daki hastanelere ve Darfurlu ebelere yönelik Sudan ve Türkiye'de yapılan uygulamalı eğitimlerin yanı sıra su projeleri, Hartum ve Türkiye'de gerçekleştirilen mesleki eğitim projeleri, Darfur'da yürütülen sağlık, istihdam projeleri ile, Sudan genelinde birçok alanda faaliyet göstermeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan tarımsal altyapı tika

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