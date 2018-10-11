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TİKA'dan Tacikistan ve Hırvatistan'a donanım ve eğitim destekleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:14 | Son Güncelleme

TİKA'dan Tacikistan ve Hırvatistan'a donanım ve eğitim destekleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tacikistan'da Tarım, Sanayi ve Meslek Lisesi bünyesindeki kaynakçılık atölyesine tadilat ve donanım desteği, Ankara'da da Hırvat televizyoncu ve radyoculara dijital yayıncılık eğitimi verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ile Tacikistan Cumhuriyeti Çalışma, Göç ve İstihdam Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol" kapsamında gerçekleştirilen proje ile Soğd kentinin Mastçoh ilçesinde, inşa edildiği 1982 yılından bu yana tadilat ve onarım görmeyen Tarım, Sanayi ve Meslek Lisesi bünyesindeki kaynakçılık atölyesi kapsamlı bir tadilattan geçirilerek fiziki şartları eğitim için elverişli hale getirildi.

Toplamda 460 metrekare kapalı alana sahip atölye ve dersliklerden oluşan kaynakçılık bölümünün tamamı Türkiye'den getirilen son teknoloji makine ve ekipmanlarla donatıldı.

Orta Asya ülkeleri arasında kişi başına düşen milli gelirin en düşük olduğu ülkelerden birisi olan Tacikistan'da sanayi sektörüne nitelikli ara eleman sağlayacak mesleki eğitim altyapısının yetersiz olması nedeniyle, mesleki eğitim imkanından yararlanamayan ve ülkesinde iş bulamayan çok sayıda Tacikistan vatandaşı yurt dışında çalışmak zorunda kalıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen proje ile atölyede eğitim görecek öğrencilerle Tacikistan'ın sanayi sektöründeki nitelikli ara eleman eksikliğinin giderilmesi ve istihdama katkı sağlaması hedefleniyor.

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- Hırvat medyasına eğitim desteği

Öte yandan, TİKA ve Türkiye Radyo Televizyonu (TRT) tarafından ortaklaşa düzenlenen medya eğitimleri kapsamında Hırvat televizyoncu ve radyoculara dijital yayıncılık eğitimi verildi.

Hırvatistan'ın hemen her bölgesinden eğitime katılan 12 televizyoncu ve radyocuya Türkiye'nin medya alanındaki deneyimleri aktarıldı. Televizyon eğitimi programında "İnternet Haberciliği ve Yeni Medya Yayıncılığı" başlıklı eğitim programları düzenlenirken, radyo eğitimi kapsamında ise "Dijital Radyo Yayıncılığı ve Radyo Program Yapımcılığı" eğitimleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Katılımcılar, program çerçevesinde 15 Temmuz Millet Stüdyosu, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi ve TRT Ankara Radyosunda yaptıkları uygulamalar sayesinde, Türk yayıncılığının mevcut durumunu görme imkanı buldu.

Ankara'daki programa, Hırvatistan Dubrovnik TV, TV Istra, VTV Varazdin, TV Zapad Zapresic, TV Banovina, Zagreb Z1 Televizyonu, Zadar Novi Radyo, Radyo Banovina, Radyo Slavonya, Radyo 92fm Slavonski Brod, Petrinjski Radyo kuruluşlarından temsilciler katıldı. Ankara ve İstanbul'un tarihi güzelliklerini de görme imkanı bulan medya temsilcileri, bu güzellikleri ülkelerinde göstermek istediklerini dile getirdi.

Eğitim programının sertifika töreni, TRT Eğitim Dairesi Başkanı Kudret Doğandemir, TRT Medya Eğitim Koordinatörü Abdurrahman Çakır ve TRT Medya Eğitim Koordinatörlüğü Müdürü Ekrem Özdemir'in katılımlarıyla, programın son günü TRT Eğitim Dairesi Başkanlığında gerçekleşti.

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donanım desteği Hırvatistan medya eğitimi Tacikistan tika

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