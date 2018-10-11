TİKA'dan Tacikistan ve Hırvatistan'a donanım ve eğitim destekleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tacikistan'da Tarım, Sanayi ve Meslek Lisesi bünyesindeki kaynakçılık atölyesine tadilat ve donanım desteği, Ankara'da da Hırvat televizyoncu ve radyoculara dijital yayıncılık eğitimi verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ile Tacikistan Cumhuriyeti Çalışma, Göç ve İstihdam Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol" kapsamında gerçekleştirilen proje ile Soğd kentinin Mastçoh ilçesinde, inşa edildiği 1982 yılından bu yana tadilat ve onarım görmeyen Tarım, Sanayi ve Meslek Lisesi bünyesindeki kaynakçılık atölyesi kapsamlı bir tadilattan geçirilerek fiziki şartları eğitim için elverişli hale getirildi.

Toplamda 460 metrekare kapalı alana sahip atölye ve dersliklerden oluşan kaynakçılık bölümünün tamamı Türkiye'den getirilen son teknoloji makine ve ekipmanlarla donatıldı.

Orta Asya ülkeleri arasında kişi başına düşen milli gelirin en düşük olduğu ülkelerden birisi olan Tacikistan'da sanayi sektörüne nitelikli ara eleman sağlayacak mesleki eğitim altyapısının yetersiz olması nedeniyle, mesleki eğitim imkanından yararlanamayan ve ülkesinde iş bulamayan çok sayıda Tacikistan vatandaşı yurt dışında çalışmak zorunda kalıyor.