TİKA’dan Tanzanya’da balıkçılara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tanzanya’nın Tumbatu Adası’da balıkçılara ekipman desteği sağlandı.

TİKA’nın balıkçılık ekipmanı desteği projesinin teslim töreni, Unguja Adası’nın kuzeyindeki Mkokotoni’de bulunan Mkokotoni Mesleki Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yerel yöneticilerin, halkın ve balıkçıların katıldığı törende Tumbatu Milletvekili Juma Hija, Tumbatu Balıkçılar Birliği üyelerinin kullanacağı balıkçılık ekipmanını birlik adına teslim aldı.

Tumbatu Balıkçılar Birliğinden Khatibu Habibi Ali, TİKA’ya sağladığı proje desteğinden ötürü teşekkür ederek, bu projenin Tumbatu Adası’nda balıkçılıkla geçimini sürdüren yerel halkın sosyo ekonomik anlamda gelişmesine katkı vermesi açısından oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Tumbatu Milletvekili Juma Hija da bölge halkının kalkınmasına verdiği destek ve çabalarından dolayı TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

TİKA yetkilileri, projenin geçimini balıkçılıkla idame ettiren bölge halkı için önemine vurgu yaparken, aynı zamanda gelir getirici bir proje olması yönüyle de bölge halkının gelir düzeyinin artırılmasına katkı sağlayacağını ve istihdam oluşturacağını söyledi.

