HABER

TİKA’dan Tokyo’da Ramazan Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Diyanet İşleri Başkanlığı Tokyo Din Hizmetleri Koordinatörlüğü işbirliğinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da 500 kişiye iftar programı düzenlendi.İftar vesilesi ile Türk- İslam kültürünün ebru ve hüsn-ü hat sanatlarından örnekler misafirler ile paylaşıldığı programda canlı ney dinletisine yer verildi.Japon misafirler kültürel açıdan son derece doyurucu buldukları programda icra edilen ebru sanatını keyifle izlerken, iftar yemeği esnasında Türk Tasavvuf Müziğinin seçkin eserlerini dinleme imkânı elde etti.Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Tokyo Camii ve Kültür Derneği binasında gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti Japonya Büyükelçisi Murat Mercan, TİKA I.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Diyanet İşleri Başkanlığı Tokyo Din Hizmetleri Koordinatörlüğü işbirliğinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da 500 kişiye iftar programı düzenlendi.
İftar vesilesi ile Türk- İslam kültürünün ebru ve hüsn-ü hat sanatlarından örnekler misafirler ile paylaşıldığı programda canlı ney dinletisine yer verildi.
Japon misafirler kültürel açıdan son derece doyurucu buldukları programda icra edilen ebru sanatını keyifle izlerken, iftar yemeği esnasında Türk Tasavvuf Müziğinin seçkin eserlerini dinleme imkânı elde etti.
Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Tokyo Camii ve Kültür Derneği binasında gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti Japonya Büyükelçisi Murat Mercan, TİKA I. Hukuk Müşaviri Mehmet Parlak ve çoğunluğu Japon vatandaşlarından olmak üzere 500’ün üzerinde misafir katıldı.

Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...
Türkiye tarım alanlarının yüzde 8,3’ünü kaybettiTürkiye tarım alanlarının yüzde 8,3’ünü kaybetti
(Özel)-Atatürk Havalimanı taşındı bölgede trafik azaldı(Özel)-Atatürk Havalimanı taşındı bölgede trafik azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı: 1 ölü, 1 yaralı

İlk kez görüntülendi! 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyorlar

İlk kez görüntülendi! 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyorlar

Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti

Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti

Görmek için birbirleriyle yarışıyorlar!

Görmek için birbirleriyle yarışıyorlar!

Türkiye-İran sınırında EYP patladı: 1 asker yaralı

Sınırda EYP patladı! Yaralı asker var

Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.