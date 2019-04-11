TİKA’dan Tunus’ta ekolojik kalkınmaya destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tunus’ta sürdürülebilir ekolojik kalkınma alanında faaliyet gösteren GDA Sidi Amor Ekolojik Kalkınma Derneği işbirliğinde kurulan seramik işleme atölyesi ve mesleki eğitim merkezine ek galeri binası inşa edildi.

Tunus’un Borj Touil bölgesinde bulunan GDA Sidi Amor Derneğine 2014 yılında TİKA tarafından temin edilen seramik fırını ve ekipmanlar ile bir seramik atölyesi kurulmuştu. Atölyede kurulduğu 2014 yılından 2018 yılına kadar toplam 200 çırak seramik sanatına başladı ve düzenlenen eğitimler aracılığıyla toplam 160 öğrenciye başta İznik seramiği olmak üzere çeşitli seramik tekniklerine dair formasyon verildi. Atölyede mesleki eğitim aldıktan sonra bazı öğrenciler kendi atölyelerini açtı.

Eğitimlerin yoğun olması ve ilk etapta kurulan atölyenin alanının yetersiz gelmeye başlamasıyla TİKA atölyeye ek galeri binası inşa etti. Galerinin açılışına Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve Raoued Belediye Başkanı Adnen Bouassida, TİKA yetkilileri ve seramik sanatçıları katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Doğan, iki ülkenin ortak kültürel değerlerinden olan seramik sanatının Tunus turizmine olan katkısının altını çizerek, Türkiye’nin dost ve stratejik partner olarak gördüğü Tunus’a desteğinin taahhüt düzeyinde kalmayıp, özellikle TİKA’nın faaliyetleri aracılığıyla somut projeler olarak ortaya konulduğunu belirtti.

Raoued Belediye Başkanı Bouassida ise, Türkiye ve TİKA’ya bölgeye olan katkıları dolayısıyla teşekkür ederek, bu işbirliğinin artarak devam etmesini diledi.

Proje ile Türkiye ve Tunus’un en önemli ortak kültürel unsurlarından biri olan seramik sanatına yönelik atölye faaliyetleri ve sergilerin daha geniş bir alanda gerçekleştirilmesi, iki ülke arasında seramik sanatı alanındaki etkileşim ve işbirliğinin artırılması hedefleniyor.



