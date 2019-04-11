HABER

TİKA’dan Tunus’ta ekolojik kalkınmaya destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tunus’ta sürdürülebilir ekolojik kalkınma alanında faaliyet gösteren GDA Sidi Amor Ekolojik Kalkınma Derneği işbirliğinde kurulan seramik işleme atölyesi ve mesleki eğitim merkezine ek galeri binası inşa edildi.Tunus’un Borj Touil bölgesinde bulunan GDA Sidi Amor Derneğine 2014 yılında TİKA tarafından temin edilen seramik fırını ve ekipmanlar ile bir seramik atölyesi kurulmuştu.

TİKA’dan Tunus’ta ekolojik kalkınmaya destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tunus’ta sürdürülebilir ekolojik kalkınma alanında faaliyet gösteren GDA Sidi Amor Ekolojik Kalkınma Derneği işbirliğinde kurulan seramik işleme atölyesi ve mesleki eğitim merkezine ek galeri binası inşa edildi.
Tunus’un Borj Touil bölgesinde bulunan GDA Sidi Amor Derneğine 2014 yılında TİKA tarafından temin edilen seramik fırını ve ekipmanlar ile bir seramik atölyesi kurulmuştu. Atölyede kurulduğu 2014 yılından 2018 yılına kadar toplam 200 çırak seramik sanatına başladı ve düzenlenen eğitimler aracılığıyla toplam 160 öğrenciye başta İznik seramiği olmak üzere çeşitli seramik tekniklerine dair formasyon verildi. Atölyede mesleki eğitim aldıktan sonra bazı öğrenciler kendi atölyelerini açtı.
Eğitimlerin yoğun olması ve ilk etapta kurulan atölyenin alanının yetersiz gelmeye başlamasıyla TİKA atölyeye ek galeri binası inşa etti. Galerinin açılışına Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve Raoued Belediye Başkanı Adnen Bouassida, TİKA yetkilileri ve seramik sanatçıları katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Doğan, iki ülkenin ortak kültürel değerlerinden olan seramik sanatının Tunus turizmine olan katkısının altını çizerek, Türkiye’nin dost ve stratejik partner olarak gördüğü Tunus’a desteğinin taahhüt düzeyinde kalmayıp, özellikle TİKA’nın faaliyetleri aracılığıyla somut projeler olarak ortaya konulduğunu belirtti.
Raoued Belediye Başkanı Bouassida ise, Türkiye ve TİKA’ya bölgeye olan katkıları dolayısıyla teşekkür ederek, bu işbirliğinin artarak devam etmesini diledi.
Proje ile Türkiye ve Tunus’un en önemli ortak kültürel unsurlarından biri olan seramik sanatına yönelik atölye faaliyetleri ve sergilerin daha geniş bir alanda gerçekleştirilmesi, iki ülke arasında seramik sanatı alanındaki etkileşim ve işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

TİKA’dan Tunus’ta ekolojik kalkınmaya destek

PARTNERBoşanacakları konuşuluyordu! Son gelişme... Boşanacakları konuşuluyordu! Son gelişme...
Otizmli Serhat'ın tekerlekli sandalye sevinciOtizmli Serhat'ın tekerlekli sandalye sevinci
Doğanın çöpçüsü "akbabalar" Kars’ta görüntülendiDoğanın çöpçüsü "akbabalar" Kars’ta görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Günlük burç yorumları 11 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

Nükleer Düzenleme Kurulu'yla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Gümüşhane Emniyetinde acı olay!

Gümüşhane Emniyetinde acı olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.