TİKA'dan Tunus'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

MEDNİN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Tunus'un güneyindeki Mednin vilayetindeki dört ayrı kentte ihtiyaç sahibi 300 aileye ramazan dolayısıyla gıda paketi dağıtıldı.

TİKA, Tunus Sosyal İşler Bakanlığı Koordinasyonu ve Tunus Sosyal Dayanışma Birliği (UTSS) iş birliğiyle Tunus'un güneyindeki ekonomik olarak geri kalmış Mednin vilayetinde dört ayrı kentte 300 aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA Yetkilisi Kazım Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Mednin'e Türk halkının selamıyla geldik ve ramazan sevincini Tunuslu kardeşlerimizle paylaşmak istedik." dedi.

Tunus'taki çalışmalarının sadece yardım sağlamakla sınırlı olmadığını belirten Karabacak, TİKA'nın asıl faaliyetlerinin Tunus'un kalkınmasına katkı sağlayacak projeler olduğunu ifade etti.

