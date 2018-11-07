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TİKA'dan Tunus'taki sel mağdurlarına yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 20:12 | Son Güncelleme

TİKA, Tunus'ta geçen ay meydana gelen sel felaketinden etkilenen çok sayıda aileye yardımda bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'ta geçen ay meydana gelen sel felaketi nedeniyle ev ve iş yerleri hasar gören çok sayıda aileye yardım malzemesi dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus'ta geçen ay sel felaketinden etkilenen Ben Arous ili Mhamdia bölgesi sakinlerine acil insani yardım desteğinde bulunuldu.

Mhamdia Belediye Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen acil yardım faaliyetleri kapsamında, Mhamdia bölgesinde yaşayan ve evleri sel felaketinde zarar gören ailelere, set üstü ocak, sünger döşek ve gıda paketinden oluşan iki tır dolusu yardım ulaştırıldı.

Tunus'un kuzeydoğusundaki Nabil vilayetinde geçen ay etkili olan yağışlar sonucu meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetmiş, altyapı ciddi zarar görmüş ve büyük maddi hasar oluşmuştu.

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sel tika Tunus Türkiye yardım

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