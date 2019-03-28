TİKA'dan Türkiye Milli Pediatri Derneğine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk bilim insanlarının Panama'da Uluslararası Pediatri Birliği (IPA) Kongresi'ne katılımına destek verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuk sağlığını tehdit eden birçok konunun ele alındığı Panama'daki IPA Kongresi'ne Türk bilim insanlarının katılımına destek sağlandı.

Türkiye'nin Panama Büyükelçisi Deniz Özmen'in de yer aldığı kongreye dünyanın dört bir yanından çocuk hekimleri katıldı.

Öte yandan kongrede, IPA Genel Kurul Toplantısı'nda Birliğin "gelecek başkanı"nı belirlemek üzere seçim yapıldı.

IPA'ya üye bazı ülke dernekleri tarafından aday gösterilen Türkiye Milli Pediatri Derneği (TMPD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, birçok delegenin katılımıyla yapılan seçimde IPA'nın "gelecek başkanı" seçildi.

Bu kapsamda Hasanoğlu, önce 2 yıl IPA'nın "gelecek başkanı", ardından IPA Başkanı olarak görev yapacak. Böylelikle Hasanoğlu, 1992'de Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın ayrılmasının ardından bu göreve gelen ilk Türk hekim oldu.

Dünyada 144 ülkedeki çocuk sağlığı derneklerinin üyesi olduğu, bir milyon çocuk hekimini temsil eden IPA, sağlık alanının yanı sıra yoksulluk, savaş, göç, çocukların eğitimi, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi gibi birçok alanda farkındalık yaratma, dünyada çocuk ve ergen sağlığını koruma ve iyileştirme amacıyla çalışma yürütüyor.

