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TİKA'dan Uganda'da yetim öğrencilere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

TİKA'dan Uganda'da yetim öğrencilere yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sena Foundation iş birliğinde, Uganda’da 203 yetim öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Uganda’daki farklı bölge ve köylerden eğitim almak üzere başkent Kampala’ya gelmiş 203 yetim öğrenciye kurşun kalem, defter, okul kıyafeti ve çanta gibi okul ve kırtasiye ürünleri düzenlenen törenle dağıtıldı.

Törende konuşan Sena Foundation yetkilileri, iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik bu destekten dolayı TİKA’ya teşekkürlerini ifade ederken, aldıkları hediyeler sebebiyle yüzleri gülen yetim öğrenciler ise Türkiye’ye ve TİKA’ya minnettar olduklarını dile getirdi.

Uganda’da temel bir ihtiyaç olan eğitim hizmetine erişim, özellikle yoksul ve yetim öğrenciler için büyük zorluk teşkil ediyor.

Resmi verilere göre, Uganda’da ilkokul çağında eğitim gören öğrencilerin sayısı 8 milyon civarında ve bu öğrencilerin yüzde 15’lik kısmı yetim öğrencilerden oluşuyor.

2013 yılından beri Uganda’da çeşitli projelere imza atan TİKA, 2017 yılında başkent Kampala’da açtığı ofis ile proje alanlarını genişletmeyi hedefleyerek, eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık sektörlerinde yeni projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalar yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sena Foundation tika Uganda

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