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TİKA'dan Ukrayna'da eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:33 | Son Güncelleme

TİKA'dan Ukrayna'da eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'da bir okula altyapı desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, Ukrayna'nın Vinnitsa şehri Pogrebişe ilçesinde 2 Nolu Genel Eğitim Okulunun fiziki altyapısını güçlendirdi.

Projenin bitimi sonrası okulda gerçekleştirilen törene, Pogrebişe Valiliği Eğitim Departmanı Müdürü Zinayida Butenko, Pogrebişe 2 Nolu Genel Eğitim Okulu Müdürü Petro Korotun ve TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat katıldı.

Valilik adına TİKA'ya teşekkür eden Butenko, "Bölgemizi ziyaret ederek bizlere şeref verdiniz. Okulumuzun tadilatını yaparak, ilimizde eğitim alanına büyük bir katkı sağladınız." ifadesini kullandı.

Okul müdürü Korotun da TİKA'nın uzattığı yardım eli sayesinde okullarının ısınma sorununun ortadan kalktığını belirterek, "Artık daha az yakıt tüketiyoruz, ama en önemlisi çocuklar ve öğretmenler kaliteli bir ortamda eğitimlerini sürdürebiliyorlar." şeklinde konuştu.

TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Bolat ise "Bu okulun fiziki altyapısını güçlendirerek özellikle okulun enerji tasarrufuna katkı sağladık. Karşımdaki çocukların sevgi ve mutluluk dolu gözlerini görünce, Ukrayna'nın geleceğinin parlak olacağından hiç şüphem yok." dedi.

Yaklaşık 12 senedir faaliyet gösteren 360 öğrenci kapasiteli okulda 40 öğretmen ve 24 personel çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim tika Ukrayna

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