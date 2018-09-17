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TİKA’dan Ukrayna'daki Gökoğuz köyüne içme suyu desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 12:43 | Son Güncelleme

TİKA’dan Ukrayna'daki Gökoğuz köyüne içme suyu desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Ukrayna’da nüfusun çoğunluğunu Gökoğuz Türklerinin oluşturduğu Vinogradovka köyünde içme suyu sorununa kalıcı çözüm amacıyla su arıtma tesisi kurdu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde, içme suyu açısından mahrum bölgelerden Bolgrad ilçesindeki Gökoğuz Türklerinin yoğun olduğu Vinogradovka köyüne su arıtma tesisi kuruldu.

Tesisinin açılış törenine, Ukrayna TİKA Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, Odesa Meclis Başkan Yardımcısı Yuriy Dimçoglo, Köy Muhtarı Yuriy Koçmar ve köy sakinleri katıldı.

Gökoğuz milli kıyafeti giyen gençler tarafından ekmek ve tuz ile karşılanan Bolat, kurulan su arıtma tesisinin köy sakinlerinin yaşam kalitesini artıracağına ve köyden insan göçünü durduracağına inandığını söyledi.

Vinogradovka Muhtarı Yuriy Koçmar ise Gökoğuzların sorunlarına duyarsız kalmadığı için TİKA’ya ve tüm Türk halkına teşekkürlerini iletti.

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tika gagavuz türkleri Vinogradovka köyü

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