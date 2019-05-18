TİKA'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 2019 Ramazan kalkınma yardımları kapsamında Ukrayna'nın başkenti Kiev’de iftar programı düzenledi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iftara Ukrayna'da ikamet eden Kırım Tatarları, Ahıskalılar ve Gagavuz temsilcilerinin yanı sıra diplomatlar, din adamları, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk iş adamları katıldı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna Geçici Olarak İşgal Edilmiş Topraklar ve Yerinden Edilmiş Kişiler Bakanı Vadim Çerniş, Türkiye-Ukrayna Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ukrayna Milletvekili, Dünya Kırım Tatarları Birliği Başkanı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov’un da katıldığı program, Kırım Müftüsü Ayder Rustemov ve Ukrayna Müftüsü Said İsmagilov'un dualarıyla başladı.

TİKA Program Koordinatörü Esin Acar Ergin, iftar programının Türkiye ve Ukrayna arasındaki iş birliğini ve dostluğu pekiştirmeye katkı sunacağını söyledi.