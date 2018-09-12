TİKA'dan Ukrayna'ya sağlık alanında destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın güneyinde yer alan Odessa Vilayeti Bilgorod-Dnistrovskiy (Akkerman) ilçe hastanesinin Kulak-Burun-Boğaz Ünitesi yenilendi.

Bilgorod-Dnistrovskiy İlçe Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Kulak-Burun-Boğaz Ünitesinin cephe ısı yalıtımı, çatı yenilenmesi, kapı ve pencerelerinin değiştirilmesi TİKA desteğiyle gerçekleştirildi.

Açılış törenine TİKA Ukrayna Program Koodinatörü Hacı Bayram Bolat, Odesa Vilayeti Meclis Başkan Yardımcısı Yuriy Dimçoglo, Bilgorod-Dnistrovskiy İlçesi Başkan Yardımcısı Alöna Şıhaliyeva, Bilgorod-Dnistrovskiy İlçesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Oleksiy Filonov ve doktorlar katıldı.

TİKA Ukrayna Koordinatörü Bolat, açılışta yaptığı konuşmada, TİKA'nın faaliyetleri hakkında genel bilgi vererek, Odessa vilayetinde 20'den fazla projenin uygulandığını belirtti.

Bolat, "TİKA olarak Ukrayna’da sağlık projelerini sağlık kuruluşlarının fiziki altyapılarının yenilenmesi, modern donanım cihazlarının temin edilmesi, seminerler, çalıştaylar, eğitim programlarıyla tecrübe paylaşımının sağlanması olmak üzere üç temel üzerinde yürütüyoruz." dedi.