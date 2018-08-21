TİKA'dan Ukrayna'ya yardım eli

KİEV (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ukrayna'da tamamladığı ve devam eden çok sayıda projeyle ülkeye destek olmaya devam ediyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde bir süre önce başlanan çok sayıda proje bitirildi, yenileri için de anlaşmalar imzalandı.

Odessa Vilayeti Bilgorod-Dnistrovskiy ilçe hastanesinin fiziki altyapısı TİKA tarafından yenilenirken, hastanenin 7 Ağustos'ta düzenlenen açılış törenine TİKA Ukrayna Program Koodinatörü Hacı Bayram Bolat, Odessa Vilayeti Meclis Başkan Yardımcısı Yuriy Dimçoglo ve çok sayıda davetli katıldı.

TİKA, Odessa Vilayeti'nin en büyük ilçelerinden Bilyayivka'nın idari ve sosyal altyapısının güçlendirilmesi projesini de tamamladı ve ilçedeki Sosyal Güvenlik Müdürlüğünün kurumsal kapasitesi, ilçe hastanesi ile Velıkıy Dalnik köyündeki sağlık ocağının işlevselliği güçlendirildi.

Odessa'nın güneyinde yer alan ve nüfusunun çoğunu Gagauz Türklerinin oluşturduğu Kotlovina köyündeki genel eğitim okulunun fiziki altyapısı da TİKA tarafından güçlendirilirdi. Yine nüfusunun çoğunu Gagauz Türklerinin oluşturduğu Vinogradovka köyünde ise içme suyu problemi TİKA'nın desteğiyle çözüldü.