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TİKA'dan Ukrayna'ya yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 18:58 | Son Güncelleme

TİKA'dan Ukrayna'ya yardım eli

KİEV (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ukrayna'da tamamladığı ve devam eden çok sayıda projeyle ülkeye destek olmaya devam ediyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde bir süre önce başlanan çok sayıda proje bitirildi, yenileri için de anlaşmalar imzalandı.

Odessa Vilayeti Bilgorod-Dnistrovskiy ilçe hastanesinin fiziki altyapısı TİKA tarafından yenilenirken, hastanenin 7 Ağustos'ta düzenlenen açılış törenine TİKA Ukrayna Program Koodinatörü Hacı Bayram Bolat, Odessa Vilayeti Meclis Başkan Yardımcısı Yuriy Dimçoglo ve çok sayıda davetli katıldı.

TİKA, Odessa Vilayeti'nin en büyük ilçelerinden Bilyayivka'nın idari ve sosyal altyapısının güçlendirilmesi projesini de tamamladı ve ilçedeki Sosyal Güvenlik Müdürlüğünün kurumsal kapasitesi, ilçe hastanesi ile Velıkıy Dalnik köyündeki sağlık ocağının işlevselliği güçlendirildi.

Odessa'nın güneyinde yer alan ve nüfusunun çoğunu Gagauz Türklerinin oluşturduğu Kotlovina köyündeki genel eğitim okulunun fiziki altyapısı da TİKA tarafından güçlendirilirdi. Yine nüfusunun çoğunu Gagauz Türklerinin oluşturduğu Vinogradovka köyünde ise içme suyu problemi TİKA'nın desteğiyle çözüldü.

- Gelecek projeler

Ukrayna'nın güneyinde Gagauz Türklerinin kültür ve geleneklerinin canlandırılmasını amaçlayan Gagauz Kültür Evi'nin Tadilatı ve Donanımı Projesinin yapımına ilişkin anlaşmaya bir süre önce imza atıldı.

Anlaşma kapsamında, Kotlovina'da 1973'te inşaa edilen, ancak 1997'de çıkan yangında büyük hasar gören Kotlovina Kültür Evi'nin gerekli çalışmaların ardından yeniden faaliyete açılması planlanıyor.

Engelliler, eski gazi ve malulen emeklilere bakım hizmetini veren Lviv Geriatri Pansiyonu'nun işlevselliğini artmasını amaçlayan "Lviv Geriatri Pansiyonuna Destek Projesi"nin yapımına ilişkin anlaşma ise TİKA ve Ukraynalı yetkililer arasında bir süre önce imzalandı.

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destek tika Ukrayna

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