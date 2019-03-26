TİKA’dan Uluslararası Pediatri Birliği Kongresi’ne destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Panama’da Uluslararası Pediatri Birliği (IPA) kongresi düzenlendi.

Dünyada 144 ülke çocuk sağlığı derneklerinin üyesi olduğu, bir milyon çocuk hekimini temsil eden Uluslararası Pediatri Birliği (IPA), Panama’da düzenlediği kongrede çocuk sağlığını tehdit eden birçok konuyu gündemine aldı. Birlik, sadece sağlık alanında değil yoksulluk, savaş, göç, çocukların eğitimi, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi gibi birçok alanda farkındalık oluşturmak ve dünyada çocuk ve ergen sağlığını koruma, iyileştirme amacıyla birçok çalışma yürütüyor. Türkiye’nin Panama Büyükelçisi Deniz Özmen’in de katıldığı kongreye dünyanın dört bir yanından çocuk hekimleri yer aldı.

Doğramacı’nın ardından ilk Türk hekim

Kongrede ayrıca IPA Genel Kurul toplantısında IPA’nın gelecek başkanını belirlemek üzere seçim yapıldı. IPA’ya üye olan bazı ülke dernekleri tarafından aday gösterilen Türkiye Milli Pediatri Derneği (TMPD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu birçok delegenin katılımıyla gerçekleştirilen seçimde IPA’nın gelecek başkanı seçildi. Dr. Hasanoğlu bu görevde hizmet edeceği 2 yılın ardından görevine IPA Başkanı olarak devam edecek. Hasanoğlu 1992 yılında Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın ayrılmasından sonra göreve gelen ilk Türk hekim oldu.



