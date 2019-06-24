TİKA'dan Ürdün'de tarıma destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ankara Üniversitesi Teknokent ve Ürdün Ulusal Tarımsal Araştırmalar Merkezi (NARC) iş birliğinde gerçekleştirilen "Sebze Tohumu Islahında Dihaploidizasyon Yönteminin Kullanılması ve Biyoteknolojik Uygulamaların Geliştirilmesi" projesine Ürdünlü uzmanlara verilen eğitim ile başlandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, temel gıda maddelerinin büyük bir çoğunluğunun ithal edildiği Ürdün’de, TİKA tarafından tarımsal üretimde verimliliği arttırmaya yönelik yeni teknolojilerin uygulanması konusunda projeler geliştirildi.

Bu amaç doğrultusunda TİKA, Ankara Üniversitesi Teknokent ve NARC iş birliğinde yürütülen projenin ilk etabı 17-20 Haziran 2019 tarihlerinde Ürdün’de gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Ürdün'ün tarımsal araştırma alanında ulusal düzeydeki en yetkin ve sorumlu kamu kuruluşu olan Ürdün Tarımsal Araştırmalar Merkezi bünyesinde, TİKA tarafından kurulması planlanan laboratuvarda görev alacak NARC personeline Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeküre Şebnem Ellialtıoğlu başkanlığındaki heyet tarafından üç gün süreyle eğitim verildi.