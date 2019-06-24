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TİKA'dan Ürdün'de tarıma destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 19:11 | Son Güncelleme

TİKA'dan Ürdün'de tarıma destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ankara Üniversitesi Teknokent ve Ürdün Ulusal Tarımsal Araştırmalar Merkezi (NARC) iş birliğinde gerçekleştirilen "Sebze Tohumu Islahında Dihaploidizasyon Yönteminin Kullanılması ve Biyoteknolojik Uygulamaların Geliştirilmesi" projesine Ürdünlü uzmanlara verilen eğitim ile başlandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, temel gıda maddelerinin büyük bir çoğunluğunun ithal edildiği Ürdün’de, TİKA tarafından tarımsal üretimde verimliliği arttırmaya yönelik yeni teknolojilerin uygulanması konusunda projeler geliştirildi.

Bu amaç doğrultusunda TİKA, Ankara Üniversitesi Teknokent ve NARC iş birliğinde yürütülen projenin ilk etabı 17-20 Haziran 2019 tarihlerinde Ürdün’de gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Ürdün'ün tarımsal araştırma alanında ulusal düzeydeki en yetkin ve sorumlu kamu kuruluşu olan Ürdün Tarımsal Araştırmalar Merkezi bünyesinde, TİKA tarafından kurulması planlanan laboratuvarda görev alacak NARC personeline Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeküre Şebnem Ellialtıoğlu başkanlığındaki heyet tarafından üç gün süreyle eğitim verildi.

Eğitim programının yanı sıra heyet üyeleri, NARC yetkilileri eşliğinde Mafrak ve Ceraş şehirlerinde saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Ürdün’ün başarılı tohum firmaları ve önemli tarımsal ihracat ürünlerinin üretildiği tesisler ziyaret edilerek uygulanan üretim teknikleri ve özel sektörün sorunları hakkında bilgi alındı.

Türk akademisyenlerden oluşan heyet, aynı zamanda Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ü makamında ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Ürdün temsilcisi Nasredin Hag Elamin, Business Development Center (BDC) Başkanı Nayef Z. Stetieh, Ürdün Meyve ve Sebze İhracatçıları ve Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Zuhair Arif Jweihan ile görüşen heyet üyeleri, Ürdün'de tarım sektörünün gelişimi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İlk etabı başarıyla tamamlanan proje kapsamında, NARC personeline yönelik düzenlenen eğitim programları 2019-2020 döneminde TİKA koordinasyonunda devam edecek. Eğitimler ile eş zamanlı olarak NARC bünyesinde laboratuvar kurulumunun tamamlanması ve Türk Akademisyenlerin gözetiminde uygulamaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tarımsal Üretim tika Ürdün

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