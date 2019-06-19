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TİKA'dan Venezuela Ulusal Genel Arşivine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:58 | Son Güncelleme

TİKA tarafından Venezuela'da el yazmalarının ve Osmanlı döneminden kalan bazı çalışmaların da olduğu Ulusal Genel Arşiv binasının soğutma sistemi yenilendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Venezuela'da el yazmalarının ve Osmanlı döneminden kalan bazı çalışmaların da olduğu Ulusal Genel Arşiv binasının soğutma sistemini yeniledi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Latin Amerika'nın bağımsızlık mücadelesinin Venezuela kökenli sembol isimleri Simon Bolivar ile Francisco de Miranda'nın el yazmalarının da bulunduğu Ulusal Genel Arşiv binasının soğutma sisteminin yenilendiği bildirildi.

Arşiv binasında düzenlenen törene Venezuela Kültür Bakanı Ernesto Villegas, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve ilgili yetkililer katıldı.

Törende konuşan Kültür Bakanı Villegas, Türkiye'nin Venezuela'ya her alanda sunduğu destek için müteşekkir olduklarını, TİKA sayesinde Latin Amerika ve dünya tarihi açısından büyük öneme sahip belgelerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının mümkün hale geldiğini ifade etti.

Bu çalışmalarla iki ülke ilişkilerinin geçmişe dayandığının bir kez daha ortaya çıktığını belirten Villegas, "İki ülke tarihçilerinin bilimsel çalışmalarının önünü açan bu tür projeler vesilesiyle tüm Türk kurumlarıyla iş birliğini artırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Mütevellioğlu da Türkiye'nin her zaman Venezuela halkının yanında olduğunu ve TİKA'nın Venezuela'da son yıllarda gerçekleştirdiği projelerin ikili ilişkilerde kalıcı eser ve çalışmalar bırakılması bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin arşiv alanında sahip olduğu birikim ve tecrübeleri Venezuela ile paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Mütevellioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela'nın yanı sıra Latin Amerika ve dünya tarihi için de büyük öneme sahip belgelerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması bakımından bu proje ciddi destek sağlayacak. Bu vesileyle Osmanlı döneminden bu yana Venezuela ile var olan ve kamuoyu tarafından pek bilinmeyen tarihi ilişkiler gün yüzüne çıkacak."

- Osmanlı Dönemi'ne ait eserler gün yüzüne çıkıyor

Venezuela tarihinin en önemli belgelerinin yer aldığı arşiv binasında Venezuelalı General Francisco de Miranda'nın 1786'da Osmanlı topraklarına gerçekleştirdiği seyahati sırasında tuttuğu günlük ile Osmanlı döneminden kalan bazı çalışmalar da bulunuyor.

Tören vesilesiyle arşiv binasındaki çalışmalar hakkında bilgi alan yetkililer, Osmanlı döneminden kalan eserleri de ilk elden inceleme fırsatı buldu.

Ayrıca Kültür Bakanı Villegas, Büyükelçi Mütevellioğlu'na, Simon Bolivar'ın 1819'da Angostura Kongresinde yaptığı konuşmasının el yazmasının örneğini hediye etti.

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tika Venezuela

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