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TİKA'dan Yemen'deki Aile Gelişim Merkezi'ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 20:28 | Son Güncelleme

TİKA'dan Yemen'deki Aile Gelişim Merkezi'ne destek

ADEN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yemen'in güneyindeki Aden kentinde bulunan Aile Gelişim Merkezi'ne ekipman desteği sağladı.

Bilgisayarlar, dikiş makineleri, sandalyeler ile eğitim salonları ve ofisler için gerekli ekipmanın sağlandığı Aden'in Mansura ilçesindeki Aile Gelişim Merkezi'nde bir açılış töreni düzenlendi.

Törene katılan Mansura İlçe Başkanlığı'nda görevli Muhammed el-Berri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen halkına yaptığı tüm yardımlar için TİKA'ya teşekkür etti.

Berri, Yemen'de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara "kadın, çocuk ve gençler için hizmet veren kurumlara yönelik yardımlar konusunda TİKA'yı örnek almaları" çağrısında bulundu.

- Ekonomik Güçlendirme Projesi'ne destek

TİKA'nın Yemen Koordinatörü Abdullah Sari de Aden'deki kadın ve çocuklar için yaptıkları çalışmalar sebebiyle bu merkezi desteklediklerini söyledi.

Aile Gelişim Merkezi'nin Ekonomik Güçlendirme Projesi'ni önemsediklerini dile getiren Sari, fakir ve geliri sınırlı aileleri eğiten, onlara iş fırsatı oluşturan bu proje için ekipman desteği verdiklerini aktardı.

Ekonomik Güçlendirme Projesi kapsamında bin kadına proje ve pazarlama yönetimi, dikiş, fotoğrafçılık, kuaförlük, tasarım ve bilgisayar gibi farklı alanlarda eğitimler veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aile Gelişim Merkezi tika Yemen

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