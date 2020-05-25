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Tıkanan lavabosu için aldığı çözücü bomba gibi patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2020 17:11 | Son Güncelleme

Reklam sektöründe çalışan Özlem Atay, tıkanan mutfak lavabosunu açmak için aldığı kimyasal çözücünün patlaması sonucunda yüzünden yaralandı. Yüzünde 2'inci derecek yanıklar oluşan Atay, haklarını aramak için adli makamlara başvuruda bulunacağını söyledi.

Olay, Beyoğlu Cihangir’de Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özlem Atay, tıkanan mutfak lavabosu için markete giderek lavabo açıcı aldı. Eve dönen Atay, kullanım talimatları doğrultusunda ürünü lavaboya dökerek sıcak suyu eklemeye başladı. Suyu eklediği sırada kimyasal madde olan lavabo açıcı patladı. Atay önce gaz patlaması yaşandığını düşündü ancak yüzünde büyük bir acı hissedince yandığını söyleyerek annesinden yardım istedi. Bunun üzerine annesi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye giden Özlem Atay tedavi altına alındı.

"BOMBA GİBİ PATLADI, NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Özlem Atay, "Akşam üzeri lavabo tıkandı. Ben de marketten aldığım çözücüyü lavaboya döktüm. Kısa bir süre sonra bomba gibi patladı. Ne olduğunu anlayamadım. Annem direk soğuk suyun altına soktu beni. Ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik. Ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler ve tedavi altına aldılar beni. Yanık ve yüzümdeki hasarla ilgili raporlarımı aldık. Yüzüme bu denli zarar verdi. Bu ürün ve üreticileri konusunda hukuksal olarak hakkımı arayacağım. Çarşamba günü avukatımla birlikte adliyeye giderek şikayetimizi bulunacağız’’ dedi.

AVUKAT OKTAY: ÜRÜNÜN TOPLATILMASINI TALEP EDECEĞİZ

Özlem Atay’ın Avukatı Kübra Oktay ise, "Sonuna kadar müvekkilimin elem ve kederini karşılayacak, başka vatandaşlarımızın zarar görmemesi adına yüksek bedelli maddi ve manevi bir tazminat davası açacağız. Daha da önemlisi kamu düzeninin ilgilendirdiği için sonuna kadar takipçisi olacağız. İlgili ürününün başka vatandaşlarımıza zarar vermemesi için toplatılmasını talep edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

(DHA)

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