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Tıkanan sulama kanalı taştı, yüzlerce dekar ekili alan zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 22:48 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kınık ilçesinde, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı taştı, yüzlerce dekar ekili arazi sular altında kaldı.

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı taştı, yüzlerce dekar ekili arazi sular altında kaldı.

İlçede DSİ yönetimindeki Bakırçay Sulama Birliği tarafından, geçen 20 Mayıs'tan itibaren ekili arazilerin sulanması amacıyla Kınık Ovası'ndan geçen sulama kanalına Soma Sevişler Barajı'ndan su verildi. 4 gün sonra kanalda Kınık- Soma yolunun 13'üncü kilometresindeki Kırlar mevkiinde, suyun önüne katıp getirdiği ot, dal parçaları ve çöpler nedeniyle, tıkanma yaşandı. Tıkanmanın ardından su akışı sağlanamayınca taşkın meydana geldi. Bölgedekilerin ihbarıyla Bakırçay Sulama Birliği yetkilileri, Sevişler Barajı'ndan kanala verilen suyu kestirdi ancak eğimle birlikte kanalda kalan su, 7 saat boyunca akmaya devam ederek kanal çevresinde bulunan tütün, pamuk, mısır ekili olan yüzlerce dekar, arazi sular altında bıraktı. DSİ, Kınık Belediyesi ve İZSU'ya ait iş makineleri ile ekipler, kanaldaki tıkanıklığın açılması için çalışma başlattı.

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