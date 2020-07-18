Tıkanıklığı Aşamayan AB Liderleri Yeni Ekonomik Planı Görüşüyor

Avrupa Birliği liderleri, AB ekonomilerinin Corona salgını krizi sonrası yeniden ayağa kaldırılması için Fransa ve Almanya’nın önerdiği 750 milyar Euro'luk ek yardım paketini tartışıyor. Cuma günü başlayan ve gece geç saatlere kadar süren görüşmeler, Kuzey 4'lüsünün "500 milyar Euroluk hibe miktarını yüksek bulması ve ülkelerin hibeyi nasıl kullandıklarının denetlenmesi" ısrarı nedeniyle tıkandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 27 üye ülke liderinin bir araya geldiği toplantıda masaya hibe miktarını 50 milyar azaltan yeni bir plan koydu. Ancak Cumartesi akşamına kadar devam eden uzun görüşmelerden de sonuç alınamadı.

Covid-19 krizinin başladığı Şubat ayından bu yana ilk kez Brüksel'de yüz yüze bir araya gelen AB liderleri, AB ekonomilerinin ayağa kaldırılması için öngörülen yardım paketi ile AB'nin 1,1 trilyon Euro büyüklüğündeki 2021-2027 AB Bütçesi'ni görüştü. Ancak toplantının ilk gününde yardım planı üzerinde anlaşma sağlanamayınca, görüşmeler Cumartesi günü de devam etti.

AB Komisyonu'nun, üye ülkeler adına finans piyasalarından düşük faizli 750 milyar Euro kredi bulması ve bu kredinin 500 milyar Euro'sunun Covid-19 sonrası ekonomisi çökme tehlikesi bulunan İtalya ve İspanya gibi ülkeler ile en çok zarar gören sektörlere hibe olarak verilmesini içeren planı, "tutumlular" olarak adlandırılan Kuzey ülkeleri Hollanda, Danimarka, Avusturya ve İsveç'in direnişi ile karşılaştı. Zirvede, tutumlu 4'lüye Finandiya da katıldı.