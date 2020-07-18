HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tıkanıklığı Aşamayan AB Liderleri Yeni Ekonomik Planı Görüşüyor

Tıkanıklığı Aşamayan AB Liderleri Yeni Ekonomik Planı Görüşüyor

18.07.2020 22:53 | Son Güncelleme

AB ekonomisini salgın sonrası yeniden ayağa kaldırma planına ilişkin görüşmeler tıkandı. Hibe miktarını yüksek bulan Kuzey ülkeleri denetim mekanizması istiyor

Tıkanıklığı Aşamayan AB Liderleri Yeni Ekonomik Planı Görüşüyor

Avrupa Birliği liderleri, AB ekonomilerinin Corona salgını krizi sonrası yeniden ayağa kaldırılması için Fransa ve Almanya’nın önerdiği 750 milyar Euro'luk ek yardım paketini tartışıyor. Cuma günü başlayan ve gece geç saatlere kadar süren görüşmeler, Kuzey 4'lüsünün "500 milyar Euroluk hibe miktarını yüksek bulması ve ülkelerin hibeyi nasıl kullandıklarının denetlenmesi" ısrarı nedeniyle tıkandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 27 üye ülke liderinin bir araya geldiği toplantıda masaya hibe miktarını 50 milyar azaltan yeni bir plan koydu. Ancak Cumartesi akşamına kadar devam eden uzun görüşmelerden de sonuç alınamadı.

Covid-19 krizinin başladığı Şubat ayından bu yana ilk kez Brüksel'de yüz yüze bir araya gelen AB liderleri, AB ekonomilerinin ayağa kaldırılması için öngörülen yardım paketi ile AB'nin 1,1 trilyon Euro büyüklüğündeki 2021-2027 AB Bütçesi'ni görüştü. Ancak toplantının ilk gününde yardım planı üzerinde anlaşma sağlanamayınca, görüşmeler Cumartesi günü de devam etti.

AB Komisyonu'nun, üye ülkeler adına finans piyasalarından düşük faizli 750 milyar Euro kredi bulması ve bu kredinin 500 milyar Euro'sunun Covid-19 sonrası ekonomisi çökme tehlikesi bulunan İtalya ve İspanya gibi ülkeler ile en çok zarar gören sektörlere hibe olarak verilmesini içeren planı, "tutumlular" olarak adlandırılan Kuzey ülkeleri Hollanda, Danimarka, Avusturya ve İsveç'in direnişi ile karşılaştı. Zirvede, tutumlu 4'lüye Finandiya da katıldı.

İlk gün görüşmelerinin ardından liderlerin tartışmaya devam ettiği akşam yemeği de gergin geçti. Cumartesi sabahı erken saatlerde, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve İspanya liderleri ile AB Konsey Başkanı Charles Michel bir araya geldi. Michel tıkanıklığın aşılabilmesi ve Kuzey 4'lüsünün kaygılarını gidermek için hibe miktarlarını 50 milyar Euro azaltan yeni bir plan önerdi.

Müzakerelerde ikna edilemeyen en zorlu isim Hollanda Başbakanı Mark Rutte oldu. Rutte, hibe miktarının azaltılmasının yanı sıra, bu yardımdan faydalanan ülkelerin yardımları iyi kullanıp kullanılmadığının da denetlenmesini, gerekirse, ileride yardımların suistimal edilmesi karşısında ödemelerin askıya alınmasını içeren bir denetim mekanizması kurulmasını istedi.

Denetim mekanizması Charles Michel, toplantının ikinci gününe, bu eleştirileri göz önünde bulunduran yeni bir planla geldi. Başta İtalya ve İspanya olmak üzere, üye devletlere verilen sübvansiyonların katı bir şekilde yönetilmesine ilişkin bir "denetim mekanizması" önerdi. Buna göre, en az bir devletin diğeri tarafından sunulan kurtarma planı hakkında çekinecesi olması durumunda, bu devlet 3 gün içerisinde AB Konseyi ya da AB Maliye Bakanlarını toplantıya çağırarak, konuyu tartışma hakkına sahip olacak.

Ancak İtalya ve İspanya, böyle bir mekanizmanın ileride siyasi amaçlı olarak kullanılabileceği ve pek çok veto talebiyle karşılaşılabileceği endişesini dile getirdi.

Hibe miktarı 50 milyar Euro azaltıldı

Ülkelerin bir başka çekincesi, hibe miktarının yüksek olması idi. Charles Michel yeni planda, 750 milyar Euro'luk paketin miktarını değiştirmeden, 500 milyar Euroluk subvansiyonu 50 milyar aşağı çekerek 450 milyar'a indirdi, kredi miktarını ise 250 milyar'dan 300 milyar Euro'ya yükseltti. Michel, AB bütçesine aldıklarından daha fazla katkı sağlayan Kuzey dörtlüsüne, mevcut indirimlerin artırılmasını da önerdi. Kuzey dörtlüsü uzun süredir bu indirimlerin artırılmasını talep ediyordu.

Hukuk devleti şartı

Zirvenin ikinci önemli krizi ise, üye devletlere verilecek hibelerin, "hukuk devletinin üstünlüğü ilkesine bağlı kalma’’ şartına bağlaması oldu. Polonya ve Macaristan başta olmak üzere Visegrad ülkeleri, yardımlarla hukuk devleti konusunun birbiriyle ilgili olmadığını ve böyle bir şart gelirse veto edeceklerini dile getirdi.

Doğu Avrupalı üyeler, hibe miktarlarının adil dağıtılmadığından şikayet ederek, kendilerine yapılan yardımın da artırılmasını istediler.

Merkel bastırıyor

AB liderlerinin Cumartesi akşamına kadar bir sonuca ulaşamaması halinde, liderlerin Pazar günü de konuyu tartışmaya devam etmeleri bekleniyor. Eğer uzlaşma olmazsa, Charles Michel, önümüzdeki hafta yeniden zirve çağrısı yapmayı planlıyor.

AB dönem Başkanı Almanya Başbakanı Angela Merkel, Temmuz ayı sonunda 750 milyar Euro'luk yardım paketinin geçmesini hedefliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımlarıÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımları
İlk deneme başarılı, ikinci aşamaya geçildiİlk deneme başarılı, ikinci aşamaya geçildi
Hangi okullar Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu?Hangi okullar Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu?

En Çok Okunan Haberler

Günden güne değişiyor! Annesi görse tanımaz

Günden güne değişiyor! Annesi görse tanımaz

İşte AK Parti'nin Ayasofya anketinin sonuçları

İşte AK Parti'nin Ayasofya anketinin sonuçları

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Bursa Gemlik'teki derede can pazarı

Bursa Gemlik'teki derede can pazarı

'Ekran ambargosu onu çok üzmüştü'

'Ekran ambargosu onu çok üzmüştü'

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi

İngiltere’de koronavirüs aşısında yeni gelişme

İlk deneme başarılı, ikinci aşamaya geçildi

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 930 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 930 kişi hayatını kaybetti

Crew Dragon ekibinin dünyaya dönüş tarihi belli oldu

Tarih belli oldu! Geri sayım başladı

Rusya’da Azeri iş insanı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu

Azeri iş insanı Ermeni diplomatları polis eşliğinde kovdurdu

ABD’de 110 yıl sonra bir ilk! Siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu

ABD’de 110 yıl sonra bir ilk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.