TİKA’nın 62. ofisi KKTC’de faaliyete girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) TİKA’nın 62. yurt dışı ofisinin açılışı resmi törenle gerçekleştirildi.

KKTC’de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) 62. yurt dışı ofisinin açılışı törenle yapıldı. Törene Türkiye’nin Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ’’TİKA, Türk milletinin milli ve manevi değerlerinden gelen, insani ve vicdani yargılarını somut eylem ve projelere dönüştüren bir kurumdur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk tipi kalkınma modelinin uygulayıcısı olarak tanımladığı TİKA’nın hedeflerini de şu sözleriyle çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Dünyanın her yerine uzanıp nerede dertli varsa Türkiye olarak oraya gidip az veya çok yardımda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

TİKA’nın Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Afrika’dan Latin Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye’nin insan merkezli politikalarının somut eserlerini inşa ettiğini belirten Bakan Ersoy, "TİKA adıyla ekonomiden sağlığa, eğitimden sanayiye birçok alanda gerçekleştirilen projelerle aziz milletimizin vicdanı kâh okul, kâh hastane, kâh fabrika olup, o topraklardaki insanları bağrına basmaktadır. TİKA bu yolda geride bıraktığı yaklaşık 30 yıllık dönemde olduğu gibi Türkiye’nin birçok alandaki tecrübesini dost ve kardeş ülkeler ile paylaşmayı sürdürmektedir. Bugün TİKA denildiğinde dünyanın dört bir yanında hayat bulmuş yaklaşık 30 bin proje gururla karşımızda durmaktadır. Güçlü kurumsal yapısıyla, ortaya koyduğu öncü ve özgün projelerle sağlanan başarı, uluslararası saygınlığı da beraberinde getirmiştir. İşte bu saygın güç bugün Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde Lefkoşa ofisini açarak faaliyet alanını genişletmektedir" dedi.

TİKA tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugüne kadar kalkınma ve kültürel işbirliği alanlarında çeşitli projeler gerçekleştirildiğini kaydeden Ersoy, TİKA’nın yenileyerek müzeye dönüştürdüğü Alparslan Türkeş’in doğduğu evin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından 21 Temmuz’da açıldığını hatırlattı. Ersoy, "Geçtiğimiz Eylül ayında KKTC Kültür Dairesi ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ve orkestra şefi Ali Hoca’nın bestelediği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait ilk opera eseri olan Arap Ali Destanı’nın da prömiyeri sahnelendi" dedi.

Lefkoşa’da açılışı gerçekleştirilen TİKA ofisi ile ilgili daha aktif bir faaliyet sürecine girildiğinin altını çizen Ersoy, "Medeniyetin beşiği Akdeniz’in kalbinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğine yatırım yapmak, Kıbrıslılar ile birlikte onlarla el ele vererek adanın potansiyelini ortaya çıkarmak adına TİKA kültür, sanat, üretim, bilim, teknoloji ve ticaret başta olmak üzere çok sayıda alanda proje gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.