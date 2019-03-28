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TİKA'nın Afganistan'da yenilediği kütüphane hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

TİKA'nın Afganistan'da yenilediği kütüphane hizmete açıldı

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Gıyasiye Üniversitesinin kütüphane ve konferans salonu yenilenerek hizmete açıldı.

Kütüphanenin açılış törenine Batı Havzası Ulema Şurası Başkanı ve Gıyasiye Üniversitesi Kurucusu Mevlevi Hüdadad Salih, TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Salih, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkati çekerek, ''Türkiye'nin Afganistan'ın dini kurumlarına gösterdiği alaka ve muhabbetten dolayı teşekkür ediyorum ve bu ilginin devamlı olmasını temenni ediyorum.'' dedi.

TİKA Herat Koordinatörü Çınar da üniversitenin imkanlarının geliştirilmesi ve kütüphanesinin de zenginleştirilmesi yolunda katkıda bulunmaktan son derece memnun olduklarını söyledi.

Çınar, aynı kültür ve medeniyet coğrafyasına mensup iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında çalışmalara hız vereceklerini ifade etti.

Kütüphane ve konferans salonuna kütüphane rafları, çalışma ve toplantı masaları, projektör gibi teknik ekipman desteği de sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Herat tika

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