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TİKA'nın Arnavutluk'ta eğitime desteği sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 18:00 | Son Güncelleme

Tadilatı ve donanım desteği TİKA tarafından yapılan Skrapar şehrinin Çorovoda ilçesindeki öğrenci yurdu açıldı

ÇOROVODA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tadilatı yapılan ve donanım desteği sağlanan Skrapar şehrinin Çorovoda ilçesindeki öğrenci yurdu açıldı.

Açılış törenine Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok ve Skraparlı yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Meta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurdun yeni koşullarının çocukların eğitimine daha fazla önem verilmesine imkan sağlayacağını belirterek, Skrapar'daki bu yatırımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Kardeş ülke" olarak nitelendirdiği Türkiye'ye, Büyükelçi Yörük'e ve TİKA yetkililerine teşekkür eden Meta, "Bu, tüm öğrencilerin ve velilerinin teşekkür etmesi gereken bir yatırım, zira burada oluşturulan muhteşem koşullarla artık çok daha güvendeler." dedi.

TİKA'nın ve Türk büyükelçinin Arnavutluk'ta yatırımların farklı birçok alanda gerçekleştirilmesine dikkat ettiklerini kaydeden Meta, özellikle eğitim alanındaki bu yatırımların gençlerin daha iyi öğrenim görmesi ve yaşaması için yapıldığını vurguladı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çetin de kurum olarak Arnavutluk'ta 23 yıldır faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak, bugüne kadar Arnavutluk'ta 500'den fazla proje gerçekleştirdiklerini ve bunların 110 tanesinin eğitim projeleri olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Yörük ise Türk ve Arnavut halklarının uzun yıllara dayanan dostluk ve kardeşlik öyküsü bulunduğunu vurgulayarak, bu bağlar çerçevesinde tarihi eserlerin korunmasından ihya edilmesine, altyapının iyileştirilmesinden sağlık ve eğitime ülkenin her köşesinde halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Tüm bunların Arnavut halkına duyulan sevgi ve samimi duygulardan kaynaklandığını ifade eden Yörük, "İnsanı merkeze alan dış politikamızın bir sonucu olarak her zaman Arnavut kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Proje kapsamında, 200 öğrenci kapasiteli yurdun kapı ve pencereleri değiştirilip boya işleri yapıldı, ayrıca donanım desteği olarak da masa, sandalye, klima ve dolaplar temin edildi.

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Arnavutluk destek eğitim tika

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