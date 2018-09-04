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TİKA’nın desteğiyle Kırım Tatar dili forumu düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:44 | Son Güncelleme

Kırım Tatar dilinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen "Özgürlük Dili Forumu"nda, Kırım Tatar dil bilimcileri tarafından gençlere sunum yapıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Kırım Tatar dili forumu düzenlendi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kırım Tatar dilinin yaygınlaştırılması amacıyla organize edilen "Özgürlük Dili Forumu" etkinliğinde, Kırım Tatar dil bilimcileri gençlere sunum yaptı.

Kırım Tatar diliyle ilgili sorunlara dikkat çekilen forumda, katılımcılara proje yönetimi konusunda da eğitim verildi.

Forumun organizatörleri, etkinlik sayesinde Kırım Tatar dilinin yaygınlaştırılmasına yönelik ilk adımın atıldığını ve bu doğrultudaki çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Forum kapsamında, gençler tarafından Kırım Tatar diliyle ilgili hazırlanan projelerin gelecek dönemde hayata geçirilmesinin planlandığı kaydedildi.

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Kırım Tatar dili forumu tika Ukrayna

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