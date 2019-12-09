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TİKA’nın desteğiyle Ugandalı öğrenciler yeni sınıflarına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:44 | Son Güncelleme

Eğitim altyapısı ve imkânlarının kısıtlı olduğu Uganda’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 5 derslik ve 2 ofis şeklinde inşa edilen ek blok, başkent Kampala’da yer alan Nateete Müslüman Lisesi öğrencilerinin hizmetine açıldı.Bin 200 öğrenci kapasitesine sahip olan lisede kalabalık sınıflarda ve kötü şartlarda eğitim almak zorunda kalan öğrenciler yeni sınıfların hizmete açılması ile oldukça mutlu anlar yaşadı.Açılış törenine Türkiye’nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, TİKA Uganda Koordinatörü Yahya Acu, Uganda Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim Genel Müdürü Mulindwa Ismael, okul yönetimi, öğrenciler ve veliler katıldı.Törende konuşma yapan Büyükelçi Alp, eğitim sektöründe Türkiye’nin Uganda’ya destek vermeye devam edeceğini belirterek, Ugandalı öğrencilerin Türkiye tarafından verilen eğitim burslarına başvuru yapmaları çağrısında bulundu.TİKA Koordinatörü Yahya Acu ise öğrencilere büyük hayaller kurmalarını ve bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışmalarını tembih ederek Uganda’nın ve dünyanın geleceğinin kendilerine bağlı olduğunu ifade etti.Okul içinde inşa edilen yeni bloğun öğrenciler için çok önemli olduğuna dikkat çeken Nateete Müslüman Lisesi Müdürü Bagaala Ahmed Luyirika “3 ay gibi kısa bir sürede bu binayı inşa eden ve öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlayan TİKA’ya, Türk Hükümeti ve milletine sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.Ülke genelinde okullaşma ve öğrenci kayıt oranının yüksek olduğu Uganda’da, okulların olanaklarının, fiziki ve teknik altyapılarının yetersiz ve standartların altında olması gibi nedenlerle, okul çağındaki öğrenciler arasında, devamsızlık yapma ve okulu yarıda bırakma oranı çok yüksek görünüyor.Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip olan Uganda’da, Eğitim ve Spor Bakanlığı 2017 verilerine göre ilköğretim ve lise düzeyinde 10 milyon civarında öğrenci bulunuyor.

Eğitim altyapısı ve imkânlarının kısıtlı olduğu Uganda’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 5 derslik ve 2 ofis şeklinde inşa edilen ek blok, başkent Kampala’da yer alan Nateete Müslüman Lisesi öğrencilerinin hizmetine açıldı.Bin 200 öğrenci kapasitesine sahip olan lisede kalabalık sınıflarda ve kötü şartlarda eğitim almak zorunda kalan öğrenciler yeni sınıfların hizmete açılması ile oldukça mutlu anlar yaşadı.
Açılış törenine Türkiye’nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, TİKA Uganda Koordinatörü Yahya Acu, Uganda Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim Genel Müdürü Mulindwa Ismael, okul yönetimi, öğrenciler ve veliler katıldı.
Törende konuşma yapan Büyükelçi Alp, eğitim sektöründe Türkiye’nin Uganda’ya destek vermeye devam edeceğini belirterek, Ugandalı öğrencilerin Türkiye tarafından verilen eğitim burslarına başvuru yapmaları çağrısında bulundu.
TİKA Koordinatörü Yahya Acu ise öğrencilere büyük hayaller kurmalarını ve bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışmalarını tembih ederek Uganda’nın ve dünyanın geleceğinin kendilerine bağlı olduğunu ifade etti.
Okul içinde inşa edilen yeni bloğun öğrenciler için çok önemli olduğuna dikkat çeken Nateete Müslüman Lisesi Müdürü Bagaala Ahmed Luyirika “3 ay gibi kısa bir sürede bu binayı inşa eden ve öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlayan TİKA’ya, Türk Hükümeti ve milletine sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Ülke genelinde okullaşma ve öğrenci kayıt oranının yüksek olduğu Uganda’da, okulların olanaklarının, fiziki ve teknik altyapılarının yetersiz ve standartların altında olması gibi nedenlerle, okul çağındaki öğrenciler arasında, devamsızlık yapma ve okulu yarıda bırakma oranı çok yüksek görünüyor.
Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip olan Uganda’da, Eğitim ve Spor Bakanlığı 2017 verilerine göre ilköğretim ve lise düzeyinde 10 milyon civarında öğrenci bulunuyor. Eğitim Bakanlığı “bireysel ve ulusal kalkınma için kaliteli eğitim” misyonu ile okulların altyapısı ve kalitesinin artırılmasına gayret gösteriyor. Ayrıca kalkınma ortaklarından da bu konuda proje ve programlar üretilmesi hususunda destek bekliyor.

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