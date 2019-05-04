TİKA'nın eğitimini tamamlayan Afgan sağlıkçılar sertifikalarını aldı

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde, çocuk ve doğum hastanelerinde görev yapan sağlık personeline yönelik "yeni doğan canlandırma" ve "hoş geldin bebek" eğitim programlarının ilk bölümü tamamlandı.
Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) iş birliğinde düzenlenen 35 sağlık personelinin katıldığı programlarda, yeni doğan canlandırma tekniklerine ilişkin, Türkiye'den gelen uzman ve doktorlar tarafından verilen 3 günlük eğitim sonunda sağlık personellerine sertifikaları takdim edildi.
TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, 2 grup halinde 70 personelin katılmasının planlandığı eğitimlerin ilk bölümünün tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, TİKA olarak bölgede sağlık eğitimlerinin süreceği kaydedildi.
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