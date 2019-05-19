TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri ramazanda da sürüyor

KUDÜS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde ramazan ayı münasebetiyle binlerce Filistinliye iftarlık, kumanya ve alışveriş kuponu dağıttı.

TİKA Filistin Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin'in katılımıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te ihtiyaç sahibi ailelere 500 adet ramazan paketi dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir esnafının da desteklenmesi amacıyla tespit edilen 70 mağazadan alışveriş yapmak üzere ihtiyaç sahibi bin aileye alışveriş kuponu dağıtıldığı, böylece hem esnafın desteklendiği hem de ailelerin gıdadan giyime kadar birçok ihtiyacının karşılandığı kaydedildi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın 1552'deki Kudüs ziyareti sırasında yaptırdığı Haseki Sultan Tekkesi'nde 500 kişiye iftar verildiği vurgulanan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, El-Halil ile Eriha kentleri ve yine aynı bölgede bulunan Filistin mülteci kamplarında da ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye ramazan paketi dağıtıldığı belirtildi.