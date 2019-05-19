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TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri ramazanda da sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:41 | Son Güncelleme

TİKA, işgal altındaki Filistin topraklarında binlerce Filistinliye ramazan yardımı yaptı

KUDÜS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde ramazan ayı münasebetiyle binlerce Filistinliye iftarlık, kumanya ve alışveriş kuponu dağıttı.

TİKA Filistin Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin'in katılımıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te ihtiyaç sahibi ailelere 500 adet ramazan paketi dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir esnafının da desteklenmesi amacıyla tespit edilen 70 mağazadan alışveriş yapmak üzere ihtiyaç sahibi bin aileye alışveriş kuponu dağıtıldığı, böylece hem esnafın desteklendiği hem de ailelerin gıdadan giyime kadar birçok ihtiyacının karşılandığı kaydedildi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın 1552'deki Kudüs ziyareti sırasında yaptırdığı Haseki Sultan Tekkesi'nde 500 kişiye iftar verildiği vurgulanan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, El-Halil ile Eriha kentleri ve yine aynı bölgede bulunan Filistin mülteci kamplarında da ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye ramazan paketi dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in yıkım kararı aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan Han el-Ahmer köyündeki Filistinli bedeviler ile bölgedeki Cehhalin bedevilerine de ramazan yardımı yapıldığı belirtilerek, Tulkerm, Nablus, El-Halil, Beytullahim, Kalkiliya, Tubas, Selfit ve Cenin kentlerinde 5 bin yetimin katıldığı iftar programlarının düzenlediği aktarıldı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde de her gün bin aileye iftar için sıcak yemek dağıtıldığı ve ramazan sonuna kadar bu faaliyetin sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, böylece Gazze Şeridi'nde program tamamlandığında 150 bin kişiye ulaşılmış olacağına dikkatin çekilerek, ayrıca Gazze Şeridi'nde 10 bin aileye ramazan paketi dağıtımı yapılacağı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil tika

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