HABER

TİKA'nın Gana gönüllüleri yetimleri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 00:43 | Son Güncelleme

TİKA'nın Gana gönüllüleri yetimleri sevindirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Gana gönüllüleri, yetimhane, okul ve çocuk kliniğinin bulunduğu Dar'ul Erkam Kampüsü'nü ziyaret etti.

Yedi saatlik yolculuğun ardından, Kumasi şehrinin Ecisu bölgesinde bulunan kampüse gelen TİKA gönüllüleri, yetim çocuklarla top oynadı ve yetimhanenin temizliğine yardım etti.

Yetimhanenin ihtiyaçlarını da karşılayan gönüllüler, çocukların kullanması amacıyla iki adet çamaşır makinası, 120 adet ranza, yastık, nevresim takımları, temizlik ve gıda malzemesi hediye etti.

Gana ekibi yetimhanenin ardından bir hastaneyi de ziyaret etti.

PARTNERCanlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı Canlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı
Yaylada doğum sancısı çeken kadın helikopterle hastaneye yetiştirildiYaylada doğum sancısı çeken kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi
Balıkesir'de orman yangınıBalıkesir'de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gana TİKA gönüllüleri

En Çok Okunan Haberler

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

ABD ile krize yol açan rahip Brunson'la ilgili yeni fotoğraflar

ABD ile krize yol açan rahip Brunson'la ilgili yeni fotoğraflar

Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı! Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı'na atama

Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı! Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı'na atama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Twitter'da ABD ürünlerine ek vergi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Twitter'da ABD ürünlerine ek vergi açıklaması

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.