TİKA'nın Gana gönüllüleri yetimleri sevindirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Gana gönüllüleri, yetimhane, okul ve çocuk kliniğinin bulunduğu Dar'ul Erkam Kampüsü'nü ziyaret etti.

Yedi saatlik yolculuğun ardından, Kumasi şehrinin Ecisu bölgesinde bulunan kampüse gelen TİKA gönüllüleri, yetim çocuklarla top oynadı ve yetimhanenin temizliğine yardım etti.

Yetimhanenin ihtiyaçlarını da karşılayan gönüllüler, çocukların kullanması amacıyla iki adet çamaşır makinası, 120 adet ranza, yastık, nevresim takımları, temizlik ve gıda malzemesi hediye etti.

Gana ekibi yetimhanenin ardından bir hastaneyi de ziyaret etti.

