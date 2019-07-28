TİKA'nin genç gönüllü öğrencileri Gürcistan'da

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında bir grup öğrenci Gürcistan'a geldi.

TİKA'nın koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"nın Gürcistan ayağında gönüllülerin, TİKA projelerini yerinde görerek mevcut uygulanan projelere iştirak etmesi ve kültürel etkileşimde bulunması amaçlanıyor.

TİKA'nın gönüllü genç elçileri, programlarının ilk gününde Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile bir araya gelerek Türkiye-Gürcistan ilişkileri hakkında bilgi aldı.

Başkent Tiflis'teki Büyükelçilik rezidansındaki programa, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, TİKA Tiflis Ofisi yetkilileri de katıldı.

Genç gönüllüler Büyükelçi Yazgan'dan Gürcistan'ın tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.

TİKA Tiflis Koordinatörü Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin ufuklarını ve vizyonlarını genişletmek için Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetleri görmesi ve bunlara katılmasının çok önem arz ettiğini dile getirerek, gönüllülük esaslı bu programa katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

