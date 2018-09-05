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TİKA’nın genç gönüllüleri Kolombiya programını tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 06:22 | Son Güncelleme

Gönüllü elçiler, Kolombiya'daki programlarının sonunda Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinin yanı sıra TİKA ve AA'yı ziyaret etti

BOGOTA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) öncülüğünde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kolombiya'da bulunan gönüllü elçiler, bu ülkedeki programlarını tamamladı.

TİKA Bogota Program Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamaya göre, bu ülkedeki 11 gönüllünün, Kolombiya’da bazı bölgeler, üniversiteler, TİKA’nın faaliyet alanları ve ülkedeki Türk kuruluşlarını ziyaretlerini içeren programı sona erdi.

Program sonunda Türkiye’nin Bogota Büyükelçiliğine giderek bu ülkedeki faaliyetlere ilişkin bilgi alan gönüllü elçiler, TİKA Bogota Program Koordinasyon Ofisini ve İspanyolca yayında birinci yılını geride bırakan Anadolu Ajansının Bogota’daki yayın merkezini de ziyaret etti.

Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili’nin oluşturduğu And Parlamentosu'nu da ziyaret eden gönüllü elçiler burada resmi yetkililerden tarihi, ekonomik ve kültürel konularda bilgi aldı.

Merkez Üniversitesi (Universidad Central) tarafından verilen davete katılan gönüllü elçiler burada yaklaşık 400 Kolombiyalı öğrenci ile bir araya geldi.

Gönüllüleri davet eden akademisyen ve aynı zamanda Filistin’in Bogota Büyükelçiliği Siyasi Danışmanı olan Luis Alexander Montero Moncada da gönüllüleri tebrik etti.

Montero, desteklerinden ötürü Türkiye’ye ve TİKA’ya teşekkür etti.

Gönüllü elçilerden Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi İbrahim Demirci, bu ziyaretle “TİKA’nın neden Kolombiya’da faaliyet gösterdiğini daha iyi anladığını” belirtti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Ömer Faruk Uzun ise Kolombiya’da en çok insanların “sıcak kanlı, cana yakın ve kolay iletişime geçilebilir” olmasından etkilendiğini vurguladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi Muhammed Veli Mercan da Türkiye’nin TİKA eliyle bölgedeki insanların sevinçlerine ve üzüntülerine ortak olduğuna değindi.

- Kolombiya programı

Latin Amerika'da gerçekleştirilen ilk program olan Kolombiya ayağına katılan 11 gönüllü, Armenia bölgesinde kahve çiftliklerinde üretim sürecine katılmış, kültürel uyum sağlama programı ile dil ve etkileşim kapasitelerini artırmıştı.

Gönüllüler, TİKA tarafından desteklenen ve son 10 yılda Armenia bölgesinde yaşanan çatışmaların mağduru olan çocukların eğitimini desteklemek ve sosyal entegrasyonlarına yardımcı olmak amacıyla Quindio Üniversitesi bünyesinde kurulan CEPAS Çocuk Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etmişti.

Çocuklarla bir araya gelen TİKA gönüllüleri, çeşitli aktivitelerin ardından merkezdeki 40 öğrenci için hazırlanan eğitim seti ve giysiden oluşan paketleri dağıtmış, Ardından, Risaralda eyaletinde "Engelli Bireylerin Topluma Kazandırılması Projesi" kapsamında TİKA tarafından daha önce ekipman desteği verilen rehabilitasyon merkezinin tadilatını yaparak, 8-16 yaş arası engelli çocukların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda öğrenim görmelerine katkı sağlamıştı.

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