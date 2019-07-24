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TİKA'nın gönülleri Kırgızistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:16 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı koordinasyonunda yapılan "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Bişkek'teki genç gönüllüler, sosyal yardım faaliyetlerine katıldı

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında genç gönüllüler, sosyal yardım faaliyetlerine katkıda bulundu.

TİKA'nın koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"na Türkiye ve Kırgızistan'dan katılan toplam 25 üniversite öğrencisi, başkent Bişkek'te çalışmalara katıldı.

Kırgızistan Ulusal Kütüphanesi bünyesindeki Cengiz Aytmatov Türkiye-Kırgızistan Kültür Merkezi'ni ziyaret eden öğrencilere, TİKA'nın Kırgızistan'daki projeleri ve Gürcistan'ın Ahıska Bölgesi'nden Orta Asya'ya 75 yıl önce sürülen Ahıska Türkleri anlatıldı.

Gönüllü elçiler, ülkenin kuzeyindeki Çuy Bölgesi'nde yetim yurdu ve çocukların rehabilite edildiği kreşi ziyaret ederek buradaki çocuklarla vakit geçirdi.

Kırgız ve Türk öğrencileri, 250 gıda kolisini Kırgız Kızılayının belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

-"Türkiye'nin yardımları duygulandırdı"

Program çerçevesinde Bişkek'te bulunan İstanbul Şehir Üniversitesi mezunu Feyzanur Toygar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kırgızistan'daki yardımlarının kendisini duygulandırdığını söyledi.

Ülkesiyle övündüğünü belirten Toygar, "Türkiye, Kırgızistan'a yardım ettiği için ülkem adına çok gururluyum. Burada gerçekten yardıma muhtaç çok aile ve çocuk var." dedi.

-"Türkiye'nin buradaki katkıları olağanüstü"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğrencisi Yusra Kalafat da Türkiye'nin Kırgızistan'a yaptığı katkıların boyutunu "olağanüstü" olarak nitelendirdi.

Hastane ziyaretiyle ilgili bir anısını da paylaşan Kalafat, şunları söyledi:

"TİKA'nın Sovyetlerin bıraktığı perişan haldeki hastane tadilatını gördük. Kendimizi 5 yıldızlı bir oteldeymişiz gibi hissettik. Bunu gördüğümüzde çok mutlu olduk. Burada hala Sovyet izi çok var, hala çok şey yenilenmemiş. Bence buradaki insanların Türkiye'ye daha çok ihtiyacı var."

Gazi Üniversitesi öğrencisi Beyzanur Doğan ise gıda kolilerini dağıttığı İvanovka adlı köyde, annelerin, çocuklarına Türkiye'den gelenleri örnek gösterdiğini anlattı.

Doğan, "Ülkemize döndüğümüzde çok daha çalışmalıyız, alanlarımızda çok iyi olmalıyız." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın TİKA Başkanlığı döneminde, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın fikri öncülüğünde hayata geçirilen bu programla üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

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2019 Tecrübe Paylaşım Programı Kırgızistan Sosyal Faaliyetler tika

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