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TİKA’nın Gönüllü Elçileri Güney Amerika’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:00 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonu ile düzenlenen ‘Tecrübe Paylaşım Programı 2019’ kapsamında, Güney Amerika Amazon’u ve Kolombiya’nın başkenti Bogota’da gerçekleştirilen programa sekiz öğrenci katıldı.Farklı üniversitelerde okuyan öğrenciler TİKA tarafından gerçekleştirilen projelere katkı sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonu ile düzenlenen ‘Tecrübe Paylaşım Programı 2019’ kapsamında, Güney Amerika Amazon’u ve Kolombiya’nın başkenti Bogota’da gerçekleştirilen programa sekiz öğrenci katıldı.
Farklı üniversitelerde okuyan öğrenciler TİKA tarafından gerçekleştirilen projelere katkı sağladı. Kolombiya’nın en büyük kamu üniversitesi Universidad Nacional’in Leticia Amazon’da bulunan kampüsünde kalan öğrenciler, Türkiye hakkında bir seminer düzenleyerek Türk Dili ve Kültürü derslerine katılan öğrenciler ile piknik yaptı. TPP 2019 programına katılan öğrenciler TİKA tarafından donanım desteği sağlanan Macedonia Halk Kütüphanesi ile medikal ekipman desteği verilen Puerto Nario sağlık biriminde düzenlenen teslim törenine katıldı. TİKA’nın geçtiğimiz yıllarda malzeme ve üniforma desteği sağladığı Brezilya’da bulunan Tabatinga Futbol Okulunu ziyaret eden öğrenciler, burada eğitim alan çocuklarla dostluk maçı gerçekleştirdi. Bogota’da T.C. Büyükelçiliği ile THY Bölge Ofisini ziyaret eden öğrenciler, Güney Amerika’da 5 ülkenin temsil edildiği parlamentonun işleyişi, Türkiye ve TİKA ile olan işbirliği hakkında bilgiler edindi. TİKA tarafından paketleme makinesi desteği sağlanan Panela Üreticileri Tarım Kooperatifinin üretim çiftliğini ziyaret eden öğrenciler, emek yoğun ve organik olarak üretilen panelanın (şeker kamışı) üretim süreçlerini yerinde gözlemledi.
Kolombiya Başkanlığı İşbirliği Ajansını (APC) ziyaret eden öğrenciler, APC’nin işbirliği ve kalkınma yardımları stratejileri hakkında bilgi aldı. Güney-Güney ve Üçgen İşbirliği mekanizmaları ile Türkiye ve Kolombiya’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği ikili ve çok taraflı kalkınma yardımı işbirliği süreçlerini örneklerle öğrenme fırsatı bulan gençleri APC Başkanı Angela Ospina kabul etti. Ospina, programa katılan öğrencilerden, Kolombiya hakkındaki tecrübe ve izlenimlerini Türkiye’de herkesle paylaşmalarını ve Kolombiya’nın gönüllü elçileri olmalarını istedi.

"Türkiye Türkiye’den ibaret değil"
TPP 2019 Kolombiya Programına katılan ve İstanbul Medipol Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 4. Sınıf öğrencisi Ömer Faruk Coşkun, TİKA’nın bölgede yapmış olduğu faaliyetleri yerinde görüp incelediğini ve gönül elçisi olarak ziyaret ettiği bu coğrafyadan elde ettiği en büyük tecrübenin, “Türkiye’nin Türkiye’den ibaret olmadığını’’ ifade etti.
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, son sınıf öğrencisi Ahmet Uyar da, açıkça söylemek gerekirse gitmeden önce TİKA’nın dünyanın öteki ucunda bu kadar aktif olabileceğini düşünmemiştim. 10 gün boyunca TİKA’nın hizmet götürdüğü farklı mekânlara, bazılarına ulaşabilmek için saatlerce nehir üzerinden tekneyle ve bazılarına da arabayla saatlerce dağ tırmandık. Gittiğimiz yerlerde halkın, özellikle de çocukların bizlere umut ve mutlulukla bakması Türkiye’nin küresel erişimine ve etkisine en güzel örnek olduğunu söyledi.
TİKA ve birçok Türk kurum ve kuruluşunun ortaklaşa düzenlediği “Tecrübe Paylaşım Programı” kapsamında Kolombiya’ya giden gönüllüler, TİKA başta olmak üzere organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkürlerini iletti.

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