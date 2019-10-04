TİKA’nın Gönüllü Elçileri Güney Amerika’da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonu ile düzenlenen ‘Tecrübe Paylaşım Programı 2019’ kapsamında, Güney Amerika Amazon’u ve Kolombiya’nın başkenti Bogota’da gerçekleştirilen programa sekiz öğrenci katıldı.

Farklı üniversitelerde okuyan öğrenciler TİKA tarafından gerçekleştirilen projelere katkı sağladı. Kolombiya’nın en büyük kamu üniversitesi Universidad Nacional’in Leticia Amazon’da bulunan kampüsünde kalan öğrenciler, Türkiye hakkında bir seminer düzenleyerek Türk Dili ve Kültürü derslerine katılan öğrenciler ile piknik yaptı. TPP 2019 programına katılan öğrenciler TİKA tarafından donanım desteği sağlanan Macedonia Halk Kütüphanesi ile medikal ekipman desteği verilen Puerto Nario sağlık biriminde düzenlenen teslim törenine katıldı. TİKA’nın geçtiğimiz yıllarda malzeme ve üniforma desteği sağladığı Brezilya’da bulunan Tabatinga Futbol Okulunu ziyaret eden öğrenciler, burada eğitim alan çocuklarla dostluk maçı gerçekleştirdi. Bogota’da T.C. Büyükelçiliği ile THY Bölge Ofisini ziyaret eden öğrenciler, Güney Amerika’da 5 ülkenin temsil edildiği parlamentonun işleyişi, Türkiye ve TİKA ile olan işbirliği hakkında bilgiler edindi. TİKA tarafından paketleme makinesi desteği sağlanan Panela Üreticileri Tarım Kooperatifinin üretim çiftliğini ziyaret eden öğrenciler, emek yoğun ve organik olarak üretilen panelanın (şeker kamışı) üretim süreçlerini yerinde gözlemledi.

Kolombiya Başkanlığı İşbirliği Ajansını (APC) ziyaret eden öğrenciler, APC’nin işbirliği ve kalkınma yardımları stratejileri hakkında bilgi aldı. Güney-Güney ve Üçgen İşbirliği mekanizmaları ile Türkiye ve Kolombiya’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği ikili ve çok taraflı kalkınma yardımı işbirliği süreçlerini örneklerle öğrenme fırsatı bulan gençleri APC Başkanı Angela Ospina kabul etti. Ospina, programa katılan öğrencilerden, Kolombiya hakkındaki tecrübe ve izlenimlerini Türkiye’de herkesle paylaşmalarını ve Kolombiya’nın gönüllü elçileri olmalarını istedi.