TİKA'nın gönüllü elçileri Güney Amerika'da

BOGOTA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) düzenlenen Tecrübe Paylaşım Programı (TPP) çerçevesinde Türkiye'den bazı üniversite öğrencileri, Kolombiya ve Brezilya'da birçok kurum ve bölgeyi ziyaret etti. TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 36 ülkede 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen TPP'nin, Kolombiya ve Brezilya'yı kapsayan Güney Amerika ayağı, çeşitli faaliyetlerle tamamlandı. Türkiye'deki üniversitelerden katılan 8 öğrenci, programın ilk bölümünde Kolombiya'nın Brezilya sınırındaki Amazon bölgesinde yer alan Leticia kentinde ülkenin ulusal üniversitesi Universidad Nacional'in kampüsünde ağırlandı. Burada Türkiye hakkında seminer veren öğrenciler, bölgede kısa süre önce meydana gelen yangınların etkilerini de yerinde gözlemledi. Amazon yerlilerinin yaşadığı bölgeleri de ziyaret eden öğrenciler, Puerto Narino kentine bağlı Macedonia kasabasında TİKA tarafından donanım desteği sağlanan halk kütüphanesi ve sağlık ekipmanı yardımında bulunulan klinikte gerçekleştirilen teslim törenine katıldı.

Sınırın Brezilya tarafında TİKA'nın birkaç yıl önce malzeme ve üniforma yardımında bulunduğu Tabatinga Futbol Okulunu da gezen öğrenciler, buradaki çocuklarla futbol maçı yaptı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da da faaliyetlere katılan 8 Türk öğrenci Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları (THY) Bogota Ofisi ve Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'den oluşan AND Parlamentosunu ziyaret ederek işleyiş hakkında bilgi aldı. Kolombiya Devlet Başkanlığı Gençlik Birimi yetkilileri ile Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da bir araya gelen katılımcılar iki ülke gençleri arasında gerçekleştirilebilecek projeleri konuştu. TİKA'nın paketleme makinesi desteği sağladığı Şeker Kamışı Üreticileri Tarım Kooperatifinin üretim alanını da ziyaret eden öğrenciler, burada şeker kamışı üretim sürecini yerinde gözlemledi. Universidad Nacional'in Bogota'daki kampüsünde TİKA tarafından desteklenen Türk Dili ve Kültürü dersi alan Kolombiyalı öğrencilerle bir araya gelen katılımcılar Türkiye hakkında bilgi verdi.

Türk öğrenciler Kolombiya Devlet Başkanlığı İşbirliği Ajansı (APC) Başkanı Angela Ospina tarafından da kabul edildi. Ospina, Türk öğrencilerden bu ülkedeki tecrübelerini Türkiye'de paylaşmalarını ve Kolombiya’nın gönüllü elçiliğini yapmalarını istedi. TPP'ye katılan İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi Ömer Faruk Coşkun programa ilişkin şunları söyledi: "Birçok yeri ziyaret ettik. Puerto Narino'daki kütüphanede çok iyi karşılandık. Oradaki çocukların bakışlarındaki umut TİKA'nın neden Latin Amerika'da olduğunu ve bu faaliyetleri neden yaptığını anlatıyordu. Aynı dili konuşmuyorduk ama gönüllerimiz birdi. Türkiye'nin Türkiye'den ibaret olmadığı gerçeği benim burada aldığım en büyük ders." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencisi Ahmet Uyar ise çocukluğundan beri Güney Amerika'nın kendine çok çekici geldiğini belirtti. Dolayısıyla TPP'ye katılmanın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden Uyar, böylece hayallerinin gerçekleştiğini söyledi.