TİKA'nın gönüllü elçileri Karadağ'da

PODGORİCA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda gerçekleştirilen Tecrübe Paylaşım Programı ile Karadağ'a gelen gönüllü öğrenciler, TİKA'nın proje ve faaliyetlerine katıldı.
TİKA'da yapılan yazılı açıklamaya göre, gönüllüler Karadağ'daki program kapsamında öncelikle "Türkiye-Karadağ İlişkilerinin Tarihi Süreci" başlıklı iki günlük panele katıldı. Ülkenin önde gelen tarihçi ve siyasetçilerinin konuşmacı olarak katıldığı panelde, gönüllüler iki ülke arasında asırlardır devam eden ilişkiler hakkında bilgi alma imkanı buldu.
Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği, Podgorica Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Mezunları Derneğini de ziyaret eden gönüllüler, Karadağ'ın Ulcinj ve Bar şehirlerinde TİKA projelerini yerinde görerek proje uygulama yöntem ve pratiği hakkında bilgi aldı.
Gönüllüler, daha sonra TİKA tarafından Karadağlı öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için tadilatını yaptığı Dinosa köyündeki 29 Kasım İlkokulunda çalışmalara katıldı. 1960'ta inşa edilen bu okulda 30 kişilik eğitim ve yönetim personeli ile 180 öğrenciye eğitim verildiği belirtildi.
TİKA'nın Rozaje şehrinde kurduğu seralarda üreticilerle zararlı otların temizlenmesi, bitki kontrol ve hasat çalışmalarına da katılan öğrenciler, Rozaje İslam Birliği Sosyal Merkezinin donanım projesine de katkıda bulundu.
- Tecrübe Paylaşım Programı
Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin Afrika, Asya, Balkanlar ve Orta Doğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.
2018 yılı Tecrübe Paylaşım Programı ile gönüllü öğrenciler, Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret etti.
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