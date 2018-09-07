TİKA'nın gönüllü elçileri Karadağ'da

PODGORİCA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda gerçekleştirilen Tecrübe Paylaşım Programı ile Karadağ'a gelen gönüllü öğrenciler, TİKA'nın proje ve faaliyetlerine katıldı.

TİKA'da yapılan yazılı açıklamaya göre, gönüllüler Karadağ'daki program kapsamında öncelikle "Türkiye-Karadağ İlişkilerinin Tarihi Süreci" başlıklı iki günlük panele katıldı. Ülkenin önde gelen tarihçi ve siyasetçilerinin konuşmacı olarak katıldığı panelde, gönüllüler iki ülke arasında asırlardır devam eden ilişkiler hakkında bilgi alma imkanı buldu.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği, Podgorica Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Mezunları Derneğini de ziyaret eden gönüllüler, Karadağ'ın Ulcinj ve Bar şehirlerinde TİKA projelerini yerinde görerek proje uygulama yöntem ve pratiği hakkında bilgi aldı.

Gönüllüler, daha sonra TİKA tarafından Karadağlı öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için tadilatını yaptığı Dinosa köyündeki 29 Kasım İlkokulunda çalışmalara katıldı. 1960'ta inşa edilen bu okulda 30 kişilik eğitim ve yönetim personeli ile 180 öğrenciye eğitim verildiği belirtildi.