TİKA'nın gönüllü elçileri Kolombiya'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) öncülüğünde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kolombiya'da bulunan gönüllü elçiler, TİKA'nın Latin Amerika'daki projelerini yerinde görme ve bölgeyi tanıma imkanı buldu.

TİKA'nın koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında 30 ülkeye giden 500 üniversite öğrencisinden, Latin Amerika'da gerçekleştirilen ilk programa katılan 11 gönüllü, etkinliğin ilk etabı olan Kolombiya'nın Armenia bölgesinde kahve çiftliklerinde üretim sürecine katıldı.

Kültürel uyum sağlama programı ile dil ve etkileşim kapasitelerini artıran gönüllüler, TİKA tarafından desteklenen ve son 10 yılda Armenia bölgesinde yaşanan çatışmaların mağduru olan çocukların eğitimini desteklemek ve sosyal entegrasyonlarına yardımcı olmak amacıyla Quindio Üniversitesi bünyesinde kurulan CEPAS Çocuk Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Çocuklarla bir araya gelen TİKA gönüllüleri, çeşitli aktivitelerin ardından merkezdeki 40 öğrenci için hazırlanan eğitim seti ve giysiden oluşan paketleri dağıttı.