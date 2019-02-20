"TİKA'nın Irak'taki projeleri, tüm dünyadaki çalışmalarımıza bereket getirecek"

"Türkiye olarak gelecek üç yılda Irak'da yapacağımız projelerin toplam değeri, en az 50 milyon doları bulacak." diyen Çam, bunun için tarım, hayvancılık, turizm, genç istihdamı, ekonomik kalkınma ve bilimsel çalışmalar gibi başlıklar halinde program planı yaptıklarını kaydetti.

Çam, imza süreciyle birlikte çalışmalara resmi olarak başladıklarını belirterek, öncesinde de iki ülke makamlarının destekleriyle bazı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çam ve Himeyyim, Abdulkadir Geylani ve İmamı Azam külliyeleri ile Sünni Vakfı bünyesindeki diğer yapıların restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

TİKA Başkanı Çam, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temasları kapsamında Sünni Vakfı Divan Başkanı Abdüllatif Himeyyim ile bir araya geldi.

BAĞDAT (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Türkiye'nin Irak'ta gelecek 3 yılda yapacağı projelerin değerinin toplam 50 milyon dolara ulaşacağını belirterek "İnanıyorum ki burada yapacağımız çalışmaların getireceği manevi rüzgar neticesinde bütün dünyadaki çalışmalarımıza bereket ve başarı gelecektir." dedi.

Çam, Türkiye'nin bu coğrafyaya olan maddi ve manevi borcunu layıkıyla ödemek için elinden geleni yaptığını anlatarak, "Maneviyatımız, geçmişimiz, ecdadımızın bugüne kadar bırakmış olduğu eserlerin korunması, inançlarımız ve geleneğimiz açısından çok önemli." dedi.

Irak ve Bağdat'ın ilim ve irfan bakımından tüm İslam aleminin beslendiği merkezlerden bir tanesi olduğunun altını çizen Çam, bu şehir ve toprakların milyonlarca Müslüman'a ışık saçmaya devam edeceğini söyledi.

- "Erdoğan'ın gösterdiği özel muhabbetin yansımaları"

Çam, buradaki kültür varlıklarının yaşatılması ve tanıtılmasının turizm etkinliklerinin artmasına da zemin oluşturulacağına işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu topraklara gösterdiği özel tazim ve muhabbetin yansıması olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

TİKA Başkanı Çam, "İnanıyorum ki burada yapacağımız diğer çalışmalarla, buradaki manevi rüzgar neticesinde bütün dünyadaki çalışmalarımıza bereket ve başarı gelecektir." dedi.