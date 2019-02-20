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"TİKA'nın Irak'taki projeleri, tüm dünyadaki çalışmalarımıza bereket getirecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:11 | Son Güncelleme

TİKA Başkanı Serdar Çam, Bağdat'ta Abdulkadir Geylani ve İmamı Azam külliyelerinin restorasyonu için mutabakat zaptını imzaladı - Serdar Çam: - "Türkiye olarak gelecek 3 yılda Irak'ta yapacağımız projelerin toplam değeri en az 50 milyon doları bulacak" - "İnanıyorum ki burada yapacağımız diğer çalışmalarla buradaki manevi rüzgar neticesinde bütün dünyadaki çalışmalarımıza bereket ve başarı gelecektir" - Sünni Vakfı Divan Başkanı Abdüllatif Himeyyim: - "Irak, köklü ortak mirasımız dolayısıyla TİKA'nın ayrı bir öncelik ve önem gösterdiği ülkelerden birisidir"

BAĞDAT (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Türkiye'nin Irak'ta gelecek 3 yılda yapacağı projelerin değerinin toplam 50 milyon dolara ulaşacağını belirterek "İnanıyorum ki burada yapacağımız çalışmaların getireceği manevi rüzgar neticesinde bütün dünyadaki çalışmalarımıza bereket ve başarı gelecektir." dedi.

TİKA Başkanı Çam, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temasları kapsamında Sünni Vakfı Divan Başkanı Abdüllatif Himeyyim ile bir araya geldi.

Çam ve Himeyyim, Abdulkadir Geylani ve İmamı Azam külliyeleri ile Sünni Vakfı bünyesindeki diğer yapıların restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

Çam, imza süreciyle birlikte çalışmalara resmi olarak başladıklarını belirterek, öncesinde de iki ülke makamlarının destekleriyle bazı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

"Türkiye olarak gelecek üç yılda Irak'da yapacağımız projelerin toplam değeri, en az 50 milyon doları bulacak." diyen Çam, bunun için tarım, hayvancılık, turizm, genç istihdamı, ekonomik kalkınma ve bilimsel çalışmalar gibi başlıklar halinde program planı yaptıklarını kaydetti.

Çam, Türkiye'nin bu coğrafyaya olan maddi ve manevi borcunu layıkıyla ödemek için elinden geleni yaptığını anlatarak, "Maneviyatımız, geçmişimiz, ecdadımızın bugüne kadar bırakmış olduğu eserlerin korunması, inançlarımız ve geleneğimiz açısından çok önemli." dedi.

Irak ve Bağdat'ın ilim ve irfan bakımından tüm İslam aleminin beslendiği merkezlerden bir tanesi olduğunun altını çizen Çam, bu şehir ve toprakların milyonlarca Müslüman'a ışık saçmaya devam edeceğini söyledi.

- "Erdoğan'ın gösterdiği özel muhabbetin yansımaları"

Çam, buradaki kültür varlıklarının yaşatılması ve tanıtılmasının turizm etkinliklerinin artmasına da zemin oluşturulacağına işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu topraklara gösterdiği özel tazim ve muhabbetin yansıması olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

TİKA Başkanı Çam, "İnanıyorum ki burada yapacağımız diğer çalışmalarla, buradaki manevi rüzgar neticesinde bütün dünyadaki çalışmalarımıza bereket ve başarı gelecektir." dedi.

Himeyyim ise "TİKA, bizlere çok büyük, kıymetli ve önemli işler sundu. Sadece Irak için değil, tüm İslam alemi için önem arz eden İslam medeniyetinin bölgemizdeki mirasları, bizler ve Türk kardeşlerimizin ortak mirasları konusunda teklifler sundu." diye konuştu.

TİKA Başkanı Çam ve beraberindeki heyete teşekkürlerini ileten Himeyyim, iki ülkenin dışındaki Müslümanların da ortak mirası ve kültürünü temsil eden bu yapıların yeniden canlandırılması konusunda iş birliği yapmayı umduklarını dile getirdi.

Himeyyim, TİKA’nın dünya genelinde yaklaşık 50 ülkede faaliyeti bulunduğunu anımsatarak, "Irak, köklü ortak mirasımız dolayısıyla TİKA'nın ayrı bir öncelik ve önem gösterdiği ülkelerden birisidir." dedi.

- TİKA Başkanı Çam'ın Bağdat'taki temasları

Çam, Bağdat'taki programı kapsamında ayrıca Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile birlikte Bağdat Osmanlı Kışlası ve Mithat Paşa’nın da görev yaptığı Osmanlı Vali Konağı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çam ve beraberindeki TİKA heyeti, Irak Kültür, Turizm ve Eserler Bakanlığı Osmanlı Kışlası Genel Müdürü İyad Hamza ile görüşerek, kışlanın tarihi ve mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Heyet, ayrıca Bağdat'ın "eskimeyen yüzü" olarak nitelendirilen Mütenebbi Caddesi'ni ziyaret etti. Bağdat'ta kitapseverlerin uğrak yeri olan ve 200 yıllık sahaf geleneğini sürdüren tarihi Mütenebbi Caddesi esnafıyla bir araya gelen Çam, tarihi Şabender kahvehanesine de uğradı.

TİKA Başkanı Serdar Çam Irak Planlama Bakanı Nuri El Duleymi ile de görüştü.

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Bağdat Serdar Çam tika

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