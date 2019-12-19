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TİKA'nın Kırgızistan'da kooperatifçiliğin gelişmesine eğitim katkısı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

TİKA'nın Kırgızistan'da kooperatifçiliğin gelişmesine eğitim katkısı sürüyor

TİKA'nın Kırgızistan'da kooperatifçiliğin gelişmesine eğitim katkısı sürüyor

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kırgızistan'da kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla eğitime devam edildi.

Kırgızistan Tarım, Gıda ve Su Islahı Bakanlığı iş birliğinde, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünün Kırgızistan Milli Tarım Üniversitesi bünyesinde kurduğu Kooperatifçilik Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde tecrübe paylaşımı alanında iki günlük "Kooperatifçilik Eğitimi" programı düzenlendi.

Türkiye ile Kırgızistan arasında tarım alanında iş birliğinin artırılması ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla verilen eğitime, Kırgızistan'ın kuzeyindeki Çuy Bölgesi'nin İlçe Tarımsal Kalkınma Müdürlüklerinden idareciler ile uzmanlar katıldı.

Kooperatifçilik eğitimi, bir ay önce Türk uzmanlarca eğitilen Kırgız akademisyenler tarafından verildi.

Kooperatifçiliğin temel ilkeleri, tanımı, kurulumu, kooperatiflerde tedarik ve pazarlama konuların anlatıldığı eğitimin ardından 18 kişiye sertifikaları takdim edildi.

Sertifika törenine Tarım, Gıda ve Su Islahı Bakan Yardımcısı Canıbek Kerimaliyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Müsteşarı Yekta Kamil Noyan, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu ve Kırgızistan Milli Tarım Üniversitesi yönetimi ile akademisyenler de katıldı.

TİKA'nın Kırgızistan'da kooperatifçiliğin gelişmesine eğitim katkısı sürüyor<br />

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan kooperatifçilik eğitimi tika

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