TİKA'nın Kırgızistan'da restore ettiği kültür merkezi tanıtıldı

Programda konuşan Büyükelçi Fırat, Türk ve Kırgız kardeşliğinin önemine vurgu yaparak, "Ata yurdumuzda Kırgızlara Türk tarihini ve kültürünü, Türklere de Kırgız tarihini ve kültürünü tanıtmayı amaçlıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasiliki Fırat tarafından karşılanan davetliler, merkezdeki yazar Aytmatov'un masası, daktilo, kalem, kişisel arşivinin yanı sıra Kırgızca ve Türkçe kitap ile eserleri görme fırsatı buldu.

Programa, Kırgız milletvekilleri, bürokratlar, diplomatlar, elçilik çalışanlarının aileleri, akademisyenler, Bişkek'teki Türk kurum ve kuruluşların yetkilileri, çeşitli dernek başkanları ve temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin eş güdümünde yapılan tadilat ve restorasyon kapsamında merkezin tanıtımı amacıyla "Kültür ve Sanat" isimli program düzenlendi.

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 84 yıllık tarihi geçmişi olan Milli Kütüphane bünyesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) tadilat ve restorasyonu yapılan Cengiz Aytmatov Türkiye-Kırgızistan Kültür Merkezi tanıtıldı.

Cengiz Aytmatov Merkezi'nin gelişmesini amaçladıklarını kaydeden Fırat, "Merkezde konferans ve seminerler düzenleyebiliriz. Resim tanıtımlarını yapabiliriz. Kütüphaneden yararlanabiliriz." diye konuştu.

Kırgızistan'ın ünlü sinema yönetmeni ve Ata Meken Partisi Milletvekili Sadık Şer-Niyaz da merkezin Kırgız-Türk kardeşliğinin pekişmesine vesile olacağını söyledi.

Cengiz Aytmatov adını taşıyan merkeze destek veren Türkiye'ye teşekkür eden Şer-Niyaz, "Orta Asya dünyaya büyük isimler kazandırdı. Bunlara 'doğu yıldızları' diyoruz. Bunların bazıları İbn-i Sina, Ali Şir Nevai, Cusup Balasagın ve Ömer Hayyam. Ben gururla ifade etmek istiyorum ki dünyaca ünlü ağabeyimiz Cengiz Aytmatov da bu yıldızların arasında parlıyor. Bu merkez Kırgız-Türk kardeşliğinin pekişmesine vesile olacaktır. " ifadesini kullandı.

Milli Kütüphane Müdürü Cıldız Bakaşova ise Cengiz Aytmatov Türkiye-Kırgızistan Kültür Merkezi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un eşi Aygül Ceenbekova tarafından törenle açıldığını hatırlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin de ata yurdu Kırgızistan'a böyle bir değerli eserin kazandırılmasını fevkalade güzel karşıladığını söyledi.

Program kapsamında, Kırgız ressamların Türkiye ve Kırgızistan'daki tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini yansıttığı tablolar ile Cengiz Aytmatov portreleri tanıtıldı.

