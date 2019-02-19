TİKA’nın Kırgızistan’da yenilediği su kanalı bölge halkını birleştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kırgızistan’da Karataş su kanalı revize edilerek, Kırgız ve Özbek vatandaşların yaşadığı köylerdeki su baskınları önlendi.

TİKA tarafından Kırgızistan’da bulunan Karataş su kanalı onarılarak, Kırgız ve Özbek vatandaşların hizmetine açıldı. Oş ili Nookat ilçesi Karataş (Kırgız köyü) ve Mirmahmudov (Özbek köyü) köylerine ait arazilerini su baskınlarından korumak amacıyla onarılan su kanalının açılış töreninde konuşan T.C. Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, TİKA’nın gerçekleştirdiği bu projeyle Türkiye’nin bölgedeki barış ve kalkınmaya katkı sağladığını, bölge halkının mutluluğunu görmenin sevinç verdiğini dile getirdi. Oş Valisi Uzarbek Cılkıbaev ise konuşmasında, TİKA’nın gerçekleştirdiği projeden memnuniyet duyduklarını ve tüm desteklerinden ötürü Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

Oş ili Nookat ilçesi Karataş ve Mirmahmudov köylerine ait arazileri sulayan toplam 3,2 kilometrelik kanalın 652 metrelik kısmı çok eskimiş olduğundan su taşkınlarına sebebiyet veriyordu. Su baskınlarını önlemek için kanal kapakları genellikle kapatılıyor ve Mirmahmudov köyünün tarım alanı susuz kalıyordu. Bölgede yaşayan iki etnik grup sulama konusunda sık sık karşı karşıya geliyordu. Yapılan kanal ile birlikte köyün yolları ve yol kenarındaki bahçelerdeki su baskınları önlendi. Aynı zamanda bölgedeki gerilime yol açan su sorunu, iki köyden geçen kanalın TİKA tarafından yapılması ile son buldu.

TİKA tarafından bir kısmı yenilenen Oş ili Nookat ilçesi Mirmahmudov köyündeki Karataş su kanalının açılışı, T.C. Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Oş Valisi Uzarbek Cılkıbaev, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, yerel yöneticiler ve köy sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti.

