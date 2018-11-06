TİKA'nın Özbekistan'daki Sağlık Haftası etkinliği

NUKUS (AA) - Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve beraberindeki heyet, TİKA'nın Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Nukus şehrinde düzenlediği "Özbekistan-Türkiye Ortak Sağlık Haftası" etkinliği kapsamında Karakalpakistan Yüksek Meclis Başkanı Musa Erniyazov tarafından kabul edildi.

Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin en üst organı olan Yüksek Meclis'in binasında Büyükelçi Şen, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar ve Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Arif Çetin ile görüşen Erniyazov, Türklerin asıl vatanının Aral havzası olduğunu kaydederek, Türk heyetine "Ata yurdunuza hoş geldiniz." dedi.

Türk yatırımcılar ve iş adamlarıyla iş birliğini geliştirmek istediklerini kaydeden Erniyazov, son olarak bir Türk şirketi ile Kungrad'daki bir sodyum fabrikasının satın alınması konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Görüşmede yer alan Yüksek Meclis Başkan Yardımcısı Atacan Hamrayev de kuruyan Aral Gölü'nün dibinde oluşan tuzlu kumların rüzgarla çevreye yayılmasını önlemek amacıyla ağaçlandırma çalışmalarında Türkiye ile iş birliği yapabileceklerini dile getirdi.