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TİKA'nın Tecrübe Paylaşım Programı Özbekistan etabı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 00:20 | Son Güncelleme

TİKA'nın Tecrübe Paylaşım Programı Özbekistan etabı tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programına" katılan gönüllü öğrencilerin Özbekistan programı sona erdi.

Gönüllü öğrenciler, Taşkent, Semerkant ve Buhara şehirlerinde bir hafta boyunca çeşitli etkinliklere katıldı.

Taşkent'te çocuk yaz okulunda Özbek çocuklarla bir araya gelen gönüllüler ayrıca, okul bahçesinde temizlik çalışması yaptı.

Programın ikinci durağı olan Semerkant'a giden öğrenciler, burada ilkel tekniklerle yapılan "Semerkant İpek Kağıdı" atölyesinde çalıştı.

Gönüllüler, çalışmalarının son gününde TİKA Taşkent Ofisini ziyaret ederek, programa ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı ve TİKA'nın ülkedeki projeleri hakkında bilgi aldı.

Gönüllü öğrencilerden Tuğba Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, program sayesinde Özbekistan'ı, halkını ve kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Özbek halkı tarafından çok güzel karşılandıklarını ve çok büyük bir ilgi gördüklerini belirten Aydın, "Türk olduğumuzu öğrenen her insan bizlere sarıldı, bizimle fotoğraf çektirmek istedi. Bu kadar ilgi göreceğimizi tahmin etmemiştim." diye konuştu.

Gönüllülerden Rümeysa Nur Karaman da "Her şey çok güzel organize edilmişti. Özbek halkı da bizlere büyük bir ilgiyle yaklaştı." dedi.

- Tecrübe Paylaşım Programı nedir?

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Orta Doğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılıyor.

TİKA'nın program vesilesiyle üniversite öğrencileri, Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret ediyor.

TİKA organizatörlüğünde, geçen yıl ilki gerçekleştirilen programa, 45 ilden katılan 220 öğrenci 19 ülkeyi ziyaret etmiş ve gittikleri ülkelerde 28 proje gerçekleştirmişti.

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