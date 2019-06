TİKAV’ın ‘bireysel gelişim programı’ yeni mezunlarını verdi

Törene TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp’in yanı sıra programa destek veren gönüllü mentörler katıldı. Törende, Elazığ Fırat Üniversitesinden mezun olan bursiyerlere TİKAV Bireysel Gelişim Programı Başarı Belgesi, The Duke of Edinburgh’s International Award Altın Sertifikası ve The Sandwich Method İngilizce Sertifikaları takdim edildi.

"Yabancı dil konusu asla ihmal edilmemeli"

Törende konuşan TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "20 yıldan bu yana bireysel gelişim programını memnuniyetle devam ettiriyoruz ve çok da güzel meyvelerini alıyoruz. Bu proje, TİKAV’ın ilk ve hala da önemli projelerinden bir tanesi" diye konuştu.

Projenin örnek teşkil etmesi için tanıtımın önemine dikkat çeken Akın, "Örnek olması açısından bu projenin bilinmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Bu projenin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu ve sonuçlarının ne kadar başarılı olduğunu anlatabilirsek, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da başka illerde, başka okullarda, buna benzer projelerin geliştirilmesini sağlamış oluruz. Özellikle, iyi bir tanıtımla, iş insanlarını teşvik ederiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Akın, öğrencilere hitaben yabancı dil konusunun asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim yerel iş adamlarına, yerel çalışanlara ihtiyacımız yok. Bizim uluslararası insanlara ihtiyacımız var. Sizlerden mutlaka uluslararası bir dile sahip olmanızı istiyorum. O dile sahip olmadan herhangi bir iletişime girme şansınız yok. Sizlerin her birinizin uluslararası platformda iş yapabilecek ve orada ülkemizin faydasına çalışmanız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.