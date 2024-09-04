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TikTok'a giriş yap: TikTok'a nasıl giriş yapılır? TikTok nasıl kullanılır?

Burcu Tufan Burcu Tufan
03.09.2024 15:37
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Dünya çapında popülerlik kazanan ve 2015’ten beri milyarlarca kullanıcı tarafından keşfedilen TikTok platformunun video ve canlı yayın gibi içerik türlerinin olduğu bilinir. Hem içerik üreticiliği hem de video keşfi için deneyimlenebilen TikTok’ta birden fazla yöntem tercih edilerek kullanıcı hesabı oluşturulabilir. Giriş yapma seçenekleri de çeşitli olan TikTok platformunu yakından incelemeyi hedefleyenlere uygulamayı indirme ve giriş yapma adımları sıralanmalıdır.

TikTok'a giriş yap: TikTok'a nasıl giriş yapılır? TikTok nasıl kullanılır?

2015 senesinden beri milyarlarca kullanıcıya ulaşan TikTok uygulaması, hem video içeriği oluşturma hem de canlı yayın açma opsiyonu sunar. Bu kapsamda “TikTok nasıl kullanılır?” sorusuna ayrıntılı bir yanıt sunulması için hesap oluşturma, kullanıcı profiline giriş yapma ve uygulamayı indirme işlemlerine değinilmelidir. Böylelikle dünyanın dört bir yanından uygulamaya giriş yapan kullanıcıların farklı kategorilerde içerik oluşturma ve video keşfetme amacıyla deneyimlediği TikTok platformunun nasıl bir sisteme sahip olduğu anlaşılır kılınabilir.

TikTok giriş yapma adımları nelerdir?

ByteDance tarafından geliştirilip 14 Eylül 2015 tarihinde kullanıcıların ilgisine sunulan TikTok, bir video içeriği oluşturma ve canlı yayın açma platformudur. Bu sosyal medya platformunun günümüzde 150 ülkede 1 milyarı aşkın kullanıcıya eriştiği bilinir. Günlük yaşam, ürün inceleme, dans, tasarım gibi kategorilere yönelik çeşitli videoların oluşturulabildiği TikTok platformuna nasıl giriş yapıldığı merak konusudur. Bu bağlamda “TikTok’a giriş yap” butonuna nasıl ulaşıldığı ve ilgili platforma hangi cihazlar üzerinden erişim sağlanabildiği aşağıdaki gibi açıklanabilir:

  • TikTok platformuna giriş yapmak isteyen kullanıcılar ilk olarak bir hesap oluşturmalıdır.
  • Yeni hesap oluşturmak isteyen kullanıcılar, bu platforma web tarayıcıları ya da mobil uygulama üzerinden erişim sağlayabilir.
  • TikTok hesap oluşturma adımlarını tamamlayan bir kişi söz edilen sosyal medya uygulamasına iOS ve Android işletim sistemine sahip olan cihazlardan giriş yapabilir.
  • TikTok oturum açma seçenekleri arasında QR kodu kullanma, kullanıcı telefonu/e-posta/kullanıcı adı girme, Facebook/X (Twitter)/Google/Apple ile devam etme gibi opsiyonlar yer alır.
  • Yukarıda sıralanan seçeneklerden birini tercih eden kişiler, kullanıcı bilgilerini platforma aktararak veya hızlı erişim opsiyonlarıyla bilgilerini doğrulayarak sisteme erişim sağlayabilir.
  • TikTok kullanıcı hesabı olmayan kişiler de bu uygulamayı cihazlarına yükleyerek ana sayfada yer alan içerikleri inceleyebilir.
  • Ancak TikTok hesabına giriş yapmayan bir kişinin uygulama kapsamındaki özelliklere erişmesi mümkün değildir.

TikTok nasıl indirilir?

Kullanıcıların keşfet ve ana sayfa bölümlerindeki videolar ile canlı yayınları inceleyebildiği veya çeşitli içerikler oluşturabildiği TikTok platformu pek çok özelliği kapsar. Bu bağlamda hem eğlence hem de video içeriği izleme platformu olarak kullanılan TikTok, milyarlarca kullanıcıya ulaşmıştır. İncelenen sosyal medya platformuna web tarayıcıları üzerinden giriş yapılması mümkündür. TikTok mobil uygulamasını indirerek bu platforma akıllı cihazları üzerinden erişim sağlamak isteyen kişiler ise aşağıdaki başlıkları inceleyebilir:

  • TikTok indir (Apple Store): Apple cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesi için ilk olarak App Store’a giriş yapılmalıdır. Ardından arama butonuna TikTok yazılarak uygulama sayfasındaki indir seçeneğine tıklanmalıdır. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra cihaz ekranında beliren TikTok uygulama simgesine tıklayan kullanıcılar hesaplarına giriş yapabilir.
  • TikTok indir (Google Play Store): Android işletim sistemine sahip olan cihazlara TikTok uygulamasının indirilebilmesi için öncelikle Google Play Store açılmalıdır. Android uygulama marketinin arama kısmına TikTok yazıldıktan sonra yükle butonuna tıklanmalıdır. Böylelikle Android cihaza yüklenen TikTok uygulamasına kısa sürede giriş yapılması mümkündür.

TikTok kullanıcı hesabı nasıl açılır?

TikTok platformunun Android ve iOS işletim sistemine özgü uygulamaları ile web sitesinin ana sayfasında kayıt ol seçeneğinin yer aldığı görülür. TikTok’a kayıt ol butonuna tıklayan kullanıcılar, kısa sürede kendilerine hesap oluşturabilir. Bu bağlamda incelenen uygulamada hesap oluşturulurken birden fazla kayıt seçeneğinin kullanılabildiği söylenmelidir. Bunlar "telefon/e-posta kullan, Facebook/Apple/Google/ X (Twitter) veya Instagram ile devam et" olarak sıralanır. TikTok hesabı oluşturmaya başlayan kişiler seçtikleri kayıt yöntemine göre aşağıda belirtilen temel adımları takip etmelidir:

  • Farklı bir sosyal medya platformundaki kullanıcı bilgileriyle TikTok aç seçeneğini tercih eden bireyler, ilgili hesaba ait olan kullanıcı adı/ telefon/e-posta ve şifre verilerini sisteme aktarmalıdır.
  • Yukarıdaki adım tamamlanırken Instagram, X (Twitter), Facebook, Google, Apple hesaplarından birine ait olan bilgilerle TikTok kullanıcı profili oluşturulabilir.
  • TikTok hesabı açarken telefon numarası ya da e-posta adresini kullanacak olan kişiler ise ana menüdeki ilgili butona tıklamalıdır.
  • Ardından doğum günü bilgisi platforma aktarılarak hesapla ilişkilendirilecek olan e-posta adresi veya cep telefonu numarası girilmelidir.
  • Kullanıcı adı ve şifre gibi veriler belirlendikten sonra ise sisteme kaydedilen e-posta adresi veya cep telefonu numarasına gönderilen doğrulama kodu ilgili kutucuğa girilerek TikTok hesabı onaylanır.

  • Bu adımlar tamamlandığında TikTok’a giriş yap butonu aracılığıyla kullanıcı adı/e-posta adresi ya da cep telefonu numarası seçeneklerinden biri tercih edilerek şifrenin de girilmesiyle beraber hesaba erişim sağlanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok hesap
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