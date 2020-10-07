TikTok’a kaçırılma videosu çeken kadın yanlışlıkla vurularak öldü

Bir çocuk annesi Areline Martinez, silahlı bir çete tarafından kaçırılma rolü yaparken, arkadaşı tarafından yanlışlıkla kafasından vurularak öldü. Vuran kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı.

20 yaşındaki Areline Martinez, 3 Ekim’de çektiği videosunda gerçek silah ve mühimmat kulanıyordu. Ölümünden hemen sonra ortaya çıkan görüntülerde, genç kadının senaryo gereği silahlı bir grup tarafından kaçılıdığı görülüyor.

Ortaya çıkan görüntülerde arkadaşlarının silahlı suç çetesini canlandırdığı görülürken, genç kadının da kurban rolünde bir adamın yanında oturduğu görülüyor.

Areline Martinez, TikTok videosu için kaçırılan kurban rolünde.



Meksika’nın kuzeyinde meydana gelen kazada, yerel basının haberlerine göre tanıklar genç kadının iki arkadaşı tarafından 45 kalibrelik bir silahla vurulduğunu söyledi. Tanıkların ifadesine göre Martinez’i yanlışlıkla vuran arkadaşları daha sonra olay yerinden kaçtı, Martinez ise yerde bağlı olarak ölü bulundu.

Çekimlerden önce Martinez sosyal medya hesabından “Zaman durmuyor ve ben de durmuyorum” yazmıştı.