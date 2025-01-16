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TikTok ABD'de yasaklanıyor! Son tarih belli oldu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
16.01.2025 00:28
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Temyiz mahkemesi alınan yasak kararını kaldırmazsa ABD Federal Mahkemesinin aldığı karar uyarınca Çin menşeli sosyal medya uygulaması TikTok, 18 Ocak Pazar günü ABD'deki faaliyetlerini durduracak.

TikTok ABD'de yasaklanıyor! Son tarih belli oldu

TikTok'un yasaklanması birçok ülkede tartışmalara neden olmuştu. ABD Federal Mahkemesi Çin menşeli sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanması yönünde bir karar almıştı.

18 OCAK PAZAR GÜNÜ FAALİYETLERİNİ DURDURACAK!

Temyiz Mahkemesi, Federal Mahkemenin kararını bozacak bir karar almaması durumunda TikTok 18 Ocak Pazar günü ABD'deki faaliyetlerini durduracak. Ancak alınan kararla TikTok tamamen yasaklanmayabilir. Bir görüşe göre hukuki nedenlerden ötürü sadece TikTok'un indirilmesi yasaklanabilir ve bu sayede telefonunda TikTok olan kullanıcılar yasaktan etkilenmeyebilir.

Ancak TikTok'un hazırlığına göre 18 Ocak günü TikTok'u açmaya çalışan kişiler yasağa dair bilgi ile karşılaşacak. TikTok, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması adına, var olan hesap bilgilerinin ve içeriklerin kaydedilmesini mümkün kılacak.

Yetkililere göre bu tip yasaklama işlemleri uzun sürmüyor. Eğer TikTok'un faaliyetlerinin yeniden başlamasına izin verilirse kısa sürede uygulamaya ulaşım sağlanabilecek.

Anahtar Kelimeler:
tiktok abd
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